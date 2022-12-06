世界盃2022｜繼2010後再度射輸12碼 日本難破「魔咒」

三位英超兵「全宴客」 日本今仗雖憑前田大然的入球於半場領先，惟換邊後被克羅地亞名將比列錫的頭槌扳回一城。雙方一直拉据至互射12碼階段，惟日本的南野拓實、三笘薰及吉田麻也，這三名曾經和現役在英超效力的球員都「宴客」，而且他們射門既欠力度，角度也欠奉，完全考驗不到克羅地亞門將利華高域。最終日本只有淺野拓磨射入，12碼以1：3落敗遺憾出局。

2010 世界盃對巴拉圭「飲恨」 翻查紀錄，日本在互射12碼中落敗並非新聞。2010年南非世界盃，當時日本在分組賽取得2勝1負，以次名晉級16強，對手為巴拉圭。雙方在120分鐘都未能開紀錄，賽事進入互射12碼階段，日本的駒野友一「宴客」，相反巴拉圭5球全中，最後以5：3擊敗日本，打入8強。