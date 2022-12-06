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體育
2022-12-06 02:47:41

世界盃2022｜繼2010後再度射輸12碼 日本難破「魔咒」

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日本再一次在世界盃緣絕16強。（路透社）

日本再一次在世界盃緣絕16強。（路透社）

日本與克羅地亞上演了一場緊張刺激的世界盃16強賽事，最終在互射12碼中落敗，戰果令一眾日本球迷感到相當失望。翻查日本在大賽中的互射12碼紀錄，其中世界盃2次到極刑階段均落敗，始終難破「魔咒」。

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三位英超兵「全宴客」

日本今仗雖憑前田大然的入球於半場領先，惟換邊後被克羅地亞名將比列錫的頭槌扳回一城。雙方一直拉据至互射12碼階段，惟日本的南野拓實、三笘薰及吉田麻也，這三名曾經和現役在英超效力的球員都「宴客」，而且他們射門既欠力度，角度也欠奉，完全考驗不到克羅地亞門將利華高域。最終日本只有淺野拓磨射入，12碼以13落敗遺憾出局。

吉田麻也射失12碼。（路透社） 南野拓實射失12碼後神情失落。（路透社） 利華高域是克羅地亞的晉級功臣。（路透社）

2010世界盃對巴拉圭「飲恨」

翻查紀錄，日本在互射12碼中落敗並非新聞。2010年南非世界盃，當時日本在分組賽取得21負，以次名晉級16強，對手為巴拉圭。雙方在120分鐘都未能開紀錄，賽事進入互射12碼階段，日本的駒野友一「宴客」，相反巴拉圭5球全中，最後以53擊敗日本，打入8強。

日本隊監督森保一賽後向球迷道謝。（路透社）

日本隊監督森保一賽後向球迷道謝。（路透社）

亞洲盃曾敗予阿聯酋和韓國

除了世界盃，日本在亞洲盃決賽周都不時要以互射12碼分勝負，2015年亞洲盃他們就在8強敗給阿聯酋，是他們近屆最差的成績；2007年，他們則在季軍戰不敵韓國。不過，他們在亞洲盃的12碼運比世界盃好得多，分別於200420072011都曾憑互射12碼擊敗對手晉級。

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