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體育
2022-12-10 15:48:10

世界盃2022︱美國記者阿荷戰期間暴斃　曾穿彩虹T裇入場

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美國記者Grant Wahl在卡塔爾死亡。(路透社)

美國記者Grant Wahl在卡塔爾死亡。(路透社)

一名美國足球記者，在阿根廷對荷蘭的8強賽事期間，在路薩爾球場的記者看台上暴斃，有報道指，他在死前表示「極度痛楚」。目前未知死亡原因。

48歲的美國記者Grant Wahl，自1994年開始，至今採訪過8屆的世界盃。在上月世界盃開幕前，他曾穿上彩虹T裇，一度被卡塔爾當局扣留，其後獲釋。

美國足協為Grant Wahl的死發聲明讚揚：「高質素的球迷以及傳媒都知道，Grant能為我們提供比賽中，有見地和具娛樂性的故事，以及當中的主角。」而Grant Wahl的妻子就對丈夫的死感到震驚，並感謝其友人的協助。

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國際足考會長恩芬天奴就表示，Grant Wahl對足球的熱愛甚深，並指球迷會懷念他為這世界賽事的報道。而卡塔爾當局就為Grant Wahl的死亡表示深切哀悼。

最後帖文是荷蘭戲劇性扳平

卡塔爾方面表示，Grant Wahl是在比賽中途發現倒在路薩爾球場的看台，並已即時為他進行急救，其後送到醫院證實死亡。當局表示會與美國大使館聯絡，並會協助其家人將遺體按其意願處理。

Grant Wahl的在Twitter上最後的一則帖文，大讚荷蘭在法定時間的最後一次罰球攻勢，成功追平阿根廷，而之後就再沒有更新。

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