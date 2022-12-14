世界盃2022｜美斯一傳一射 艾華利斯梅開二度 阿根廷大勝克羅地亞 時隔8年再入決賽

世界盃首場4強大戰，阿根廷憑美斯一傳一射，加上祖利安艾華利斯梅開二度下，以3：0大勝克羅地亞，率先打入決賽。

本場克羅地亞後場繼續由門將利華高域帶領，配合莫迪歷、高華錫與及波索域組成的3中場，前線則以比列錫及卡拉馬歷為首攻堅。阿根廷方面，今場用回4-4-2陣式，美斯、安素費南迪斯、祖利安艾華利斯等悉數在陣。

美斯12碼先開紀錄

開賽早段克羅地亞較為佔優，控球率一度接近6成，惟未能做有威脅埋門。阿根廷在站穩陣腳後反擊，很快便收到成效。32分鐘後，阿根廷反擊，艾華利斯接應直線後單刀，被利華高域撲跌，球證直指12碼。美斯主射入網，射入個人今屆第5球，為阿根廷先開紀錄之餘，更以11個世界盃入球打破名宿巴迪斯圖達保持的紀錄。

領先後阿根廷繼續其穩守突擊戰術，39分鐘，他們乘對方角球後反擊，未過半場就接到皮球的艾華利斯一路突破，最後擺脫3名克軍後衛射入，阿根廷領先至2球。42分鐘，達利亞費高接應角球一頂，被利華拉域神勇救出。半場阿根廷以2球領先。