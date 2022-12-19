世界盃2022｜麥巴比梅開二度戲劇性扳平 阿根廷法國鬥到加時

美斯（Lionel Messi）的世界盃最後一戰有個好開始。他與復任正選的迪馬利亞在上半場各建一功，助阿根廷半場以2：0領先法國。半場零射門的法國在下半場憑麥巴比97秒梅開二度追平，兩軍進入加時。

美斯第26場 做決賽周上陣王

阿根廷與法國對賽往績佔上風，12次對戰6勝3和3負，但2018年世界盃兩軍在16強的激戰，阿根廷最終以3：4落敗，而法國奪冠而回。今場，35歲的美斯迎來職業生涯的世界盃最終戰，第26場決賽周上陣成為美斯名下又一個紀錄，超越德國名宿馬圖斯成為世界盃上陣王。阿根廷在決賽正選唯一改動是派迪馬利亞上陣，至於法國則派出8強擊敗英格蘭的正選11人應戰。

法國半場零射門

阿根廷甫開賽較為主動，15分鐘已3次攻門，其中迪馬利亞在左路頗為活躍；法國則較為慢熱，直至21分鐘仍然是未有射門，更有奧士文尼迪比利在禁區推跌迪馬利亞輸12碼。美斯操刀，洛里斯捉錯路，阿根廷23分鐘領先1：0，法國第4次出戰決賽首次先落後。阿根廷在35分鐘再憑一次反擊，利落的幾下第一時間傳送和組織，皮球運到左路的迪馬利亞，他第一時間射入，助阿根廷領先2：0。法國於41分鐘連換兩人嘗試變陣，但連同上半場補時7分鐘，他們仍然錄得零射門。