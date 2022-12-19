世界盃2022｜美斯封王獲FIFA官方認證：GOAT之爭論已經結束

近年足球界一直都有爭論誰是球壇誰是第一人，主要討論都是美斯還是C朗拿度何人才是史上最偉大（GOAT）的足球員。只是美斯於周日終於捧走世界盃冠軍後，連FIFA官方Twitter都出帖認證，「GOAT的辯論已經完結」。

美斯成第 9 人贏得世界盃、歐聯及金球獎 阿根廷球王美斯（Lionel Messi）於最後一場世界盃決賽梅開二度，互射12碼時又於率先射入，助球隊第3度捧走大力神盃。這亦令美斯圓滿捧走世界盃、歐聯以及金球獎，史上第9人創下這項殊榮。 FIFA官方Twitter於賽後亦出帖力撐美斯達成C朗做不到的任務，是史上最偉大（GOAT）的足球員：「GOAT的辯論已經完結。最高殊榮已經成為其囊中物，傳奇一生已達成。」其後FIFA亦祝賀美斯成為決賽最佳球員。 即睇美斯封王圖輯