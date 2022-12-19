世界盃2022｜美斯封王獲FIFA官方認證：GOAT之爭論已經結束

近年足球界一直都有爭論誰是球壇誰是第一人，主要討論都是美斯還是C朗拿度何人才是史上最偉大（GOAT）的足球員。只是美斯於周日終於捧走世界盃冠軍後，連FIFA官方Twitter都出帖認證，「GOAT的辯論已經完結」。
美斯成第9人贏得世界盃、歐聯及金球獎
阿根廷球王美斯（Lionel Messi）於最後一場世界盃決賽梅開二度，互射12碼時又於率先射入，助球隊第3度捧走大力神盃。這亦令美斯圓滿捧走世界盃、歐聯以及金球獎，史上第9人創下這項殊榮。
FIFA官方Twitter於賽後亦出帖力撐美斯達成C朗做不到的任務，是史上最偉大（GOAT）的足球員：「GOAT的辯論已經完結。最高殊榮已經成為其囊中物，傳奇一生已達成。」其後FIFA亦祝賀美斯成為決賽最佳球員。
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於留言區網民一致力撐FIFA的言論，又有人再提起外界曾批評美斯「是巴塞隆拿系統下的球員，他永不可能在巴塞以外的地方贏得任何錦標」。亦有網民指出美斯贏得的一個世界盃冠軍大大有代表過C朗所贏得的5個歐聯錦標。亦有網民指出美斯是首個贏得世界盃、美洲國家盃、歐聯、金球獎、金靴獎、奧運金牌及U20世青盃的球員，這個成就自然是史上最佳。
不過亦有球迷理性地指出，FIFA所指的「GOAT辯論」只是討論美斯是否史上最偉大的足球員，而不是要再加上C朗在內討論，希望大家理性分析。