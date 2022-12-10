世界盃2022｜美斯平巴迪斯圖達入球紀錄 荷蘭補時追平 阿根廷憑互射12碼入4強

阿根廷對荷蘭的世界盃8強賽事，阿根廷憑美斯的一傳一射，一度領先2球，然而荷蘭在補時10分多鐘追成平手，但到互射碼階段有雲迪克及貝侯斯射失，最終阿根廷以總比數6：5淘汰荷蘭，繼2014世界盃後再度打入4強。

開賽雙方都踢得相當謹慎，雙方攻門不多。戰至22分鐘，美斯擺脫對方後衛於20多碼外起腳，皮球直飛觀眾席。荷蘭立即作出回敬，貝雲積於禁區外施射，未能命中目標。戰至35分鐘，阿根廷先開紀錄。美斯接到球後突然加速突破，擺脫對方數名守衛，再妙傳予拿侯爾盧斯路起腳破網，阿軍領先1：0。落後的荷蘭將防線壓前，奈何前場質素有限，上半場只得一次攻門。精彩埋門欠奉，雙方卻火藥味濃，半場球證已4次出示黃牌。半場阿根廷以相同戰果領先。

荷蘭在比賽尾段放手一博，後備入替的韋格賀斯於83分鐘接應貝侯斯的傳中頂向遠柱破網，扳成1：2。荷蘭在最後階段不斷在兩邊斬中，然而都未能作出有威脅攻門。到補時10分鐘，荷蘭在禁區外博得罰球，古普美拿斯輕輕把球傳向前，韋格賀斯在門前再下一城，奇蹟追成2：2，兩隊進入加時。

換邊後阿根廷繼續佔據優勢，美斯在63分鐘主射罰球，僅僅高出。71分鐘，杜費斯在禁區內侵犯馬高斯阿古拿，球證直指12碼。美斯主射射手，為球隊射成2：0。美斯在世界盃總共射入10球，追平名宿巴迪斯圖達，並列為國家隊在世界盃的首席射手。

加時雙方你來我往，上半場美斯開出自由球，奧達文迪來遲一步，錯失入球機會。下半場阿根廷佔優，然而美斯、拿達路馬天尼斯及安素費南迪斯都錯失黃金機會，最終比賽進入互射12碼階段。

12碼階段，荷蘭的雲迪克及貝侯斯分別射失，阿根廷雖有安素費南迪斯射失，但其餘4人全部射入，最終在12碼以4：3擊敗荷蘭，打入4強。