世界盃2022︱美斯會成為第9個囊括歐聯、金球獎、世界盃「三冠王」嗎？

今晚（18日）將會上演世界盃的決賽，阿根廷對法國。也將是阿根廷第二代球王美斯（Lionel Messi）的最後一次世界盃，這位球壇神話，能否達成世界盃、歐聯以及金球獎的殊榮，就看這一仗。而歷史上，能同時奪得過這3項殊榮，就僅得8人。
在4強擊敗克羅地亞，美斯打破了阿根廷名將巴迪斯圖達（Gabriel Batistuta）的入球紀錄，而同時，他亦追平德國名將馬圖斯（Lothar Matthaus）的世界盃上陣紀錄，故今仗決賽，他無論勝負，只要上陣就會打破這項紀錄。
然而在歷史留名，當然要取得更多的錦標。作為足球場上最高級的獎盃，當然時雷米金盃，然而這是4年一度的賽事，要取得也從不是易事。至於在球會級別，最高的也是歐洲聯賽冠軍盃的獎盃，而在個人獎項，也當然是金球獎，故能囊括這3個大獎，可說是完成球員生涯的巔峰。不過，過去就只有8個人成功過，美斯今晚可能是第9個。
而之前的8個前人，分別是：
卜比查爾頓（Bobby Charlton）
1966年世界盃冠軍；1968年歐洲盃冠軍；1966年金球獎得主
帶領英格蘭奪得史上唯一一次世界盃冠軍，卜比查爾頓是英格蘭史上最偉大的球員之一。而他在同年亦擊敗葡萄牙球王尤西比奧（Eusebio）取得金球獎的殊榮，之後他亦帶領曼聯，在加時擊敗賓菲加，獲得當時與現時歐聯同等地位的歐洲盃冠軍。
碧根鮑華（Franz Beckenbauer）
1974年世界盃冠軍；1974、1975、1976年歐洲盃冠軍；1972、1976年金球獎得主
外號「凱撒大帝」的碧根鮑華，以隊長身份在1974年為西德取得世界盃冠軍，而他更在決賽成功凍結荷蘭球王告魯夫（Johan Cruyff），令當屆西德以2:1取勝。碧根鮑華亦為拜仁慕尼黑在當年起，連續3年成為歐洲賽事的皇者，並於1972及1976兩年，當選金球獎。
梅拿（Gerd Muller）
1974年世界盃冠軍；1974、1975、1976年歐洲盃冠軍；1970年金球獎得主
綽號「轟炸機」的梅拿，與碧根鮑華一樣，在1974年為西德取得世界盃冠軍，而且他亦是拜仁歐洲賽3連冠的成員，在3屆賽事，他其為拜仁攻入18個入球，是拜仁3奪冠軍的功臣。不過他早於1970年就奪得金球獎，而他當屆擊敗了英格蘭的卜比摩亞（Bobby Moore）。
羅斯（Paolo Rossi）
1982年世界盃冠軍；1985年歐洲盃冠軍；1982年金球獎得主
40年前，意大利名將羅斯為意大利奪得世界盃冠軍，當屆他攻入6球，包括在4強對波蘭的2球以及決賽對西德的其中一球。而同年他亦獲得了金球獎。
在3年後，羅斯帶領着祖雲達斯，在歐洲盃決賽擊敗利物浦奪得冠軍。然而當屆賽事，發生希素球場慘劇，造成39人死亡以及逾600人受傷。
施丹（Zinedine Zidane）
1998年世界盃冠軍；2002年歐聯冠軍；1998年金球獎得主
法國球王施丹，在1998年就首次帶領法國打入世界盃決賽並奪得冠軍，當時沒有人想到如日中天的巴西，卻被他的兩個頭槌擊倒。而他同年，亦以大比數力壓克羅地亞的蘇加（Davor Suker），成為金球獎得主。
然而他要到2002年才首次取得歐聯冠軍，在離開意甲祖雲達斯後，他在西甲的皇家馬德里，終於一嘗歐聯夢，在當屆決賽，他的入球擊敗球隊擊敗德國的利華古遜，而他的入球也是歐聯史上的金球之一。
李華度（Rivaldo）
2002年世界盃冠軍；2003年歐聯冠軍；1999年金球獎得主
在巴西3R之中，李華度是年紀最大一位。他在1999年為巴西取得美洲國家盃的冠軍，並在當年成為金球獎得主。而到2002年，巴西的3R組合可以說是所向披靡，成功奪得當年日韓世界盃的冠軍。
不過他也到2003年才首嘗歐聯冠軍，他之前效力西甲巴塞隆拿5個球季贏過2次西甲冠軍，可是最終仍未嘗過歐聯決賽出場，直到轉投AC米蘭，在同年打入決賽，與同樣來自意大利的祖雲達斯在法定90分鐘打成0:0，並在12碼擊敗對手。但決賽他僅列後備，最終沒有上陣。
朗拿甸奴（Ronaldinho）
2002年世界盃冠軍；2006年歐聯冠軍；2005年金球獎得主
被喻為世界上其中一個最有觀賞性的球員，朗拿甸奴在2002年就與李華度及朗拿度為巴西取得世界盃冠軍，其中對英格蘭的8強，遠距離笠死英格蘭門將施文（David Seaman）是其中一個經典入球。
具備娛樂性的「細哨」，雖然在歐洲球壇打滾多年，在2005年力壓英格蘭的「雙特」林伯特（Frank Lampard）及謝拉特（Steven Gerrard）首次成為金球獎得主。而之後的一年，他亦為巴塞隆拿贏下歐聯的冠軍，決賽以2:1擊敗阿仙奴。回說球員生涯，細哨可說是英格蘭的剋星。
卡卡（Kaka）
2002年世界盃冠軍；2007年歐聯冠軍；2007年金球獎得主
卡卡是8個3冠成就的球員中最年輕一位，他在2002年跟隨着3R，為巴西取得世界盃冠軍，雖然他整項賽事就只上陣了25分鐘。
不過到2007年，他帶領AC米蘭在希臘成功上演復仇戰，在當屆歐聯決賽以2:1擊敗利物浦，一報伊斯坦布爾之辱。而同年，他力壓美斯及基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），成為金球獎得主。而此後金球獎幾乎就是這二人的競逐，直至2018年的莫迪歷（Luka Modric）。
然而，與前列8人相比，美斯過去4次為巴塞隆拿奪得歐聯冠軍，以及7次贏得金球獎，在這兩方面，美斯都明顯大幅優勝。