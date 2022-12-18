世界盃2022︱美斯會成為第9個囊括歐聯、金球獎、世界盃「三冠王」嗎？

今晚（18日）將會上演世界盃的決賽，阿根廷對法國。也將是阿根廷第二代球王美斯（Lionel Messi）的最後一次世界盃，這位球壇神話，能否達成世界盃、歐聯以及金球獎的殊榮，就看這一仗。而歷史上，能同時奪得過這3項殊榮，就僅得8人。

在4強擊敗克羅地亞，美斯打破了阿根廷名將巴迪斯圖達（Gabriel Batistuta）的入球紀錄，而同時，他亦追平德國名將馬圖斯（Lothar Matthaus）的世界盃上陣紀錄，故今仗決賽，他無論勝負，只要上陣就會打破這項紀錄。

即睇世界盃2022專頁 關注賽程免費直播最新戰情

然而在歷史留名，當然要取得更多的錦標。作為足球場上最高級的獎盃，當然時雷米金盃，然而這是4年一度的賽事，要取得也從不是易事。至於在球會級別，最高的也是歐洲聯賽冠軍盃的獎盃，而在個人獎項，也當然是金球獎，故能囊括這3個大獎，可說是完成球員生涯的巔峰。不過，過去就只有8個人成功過，美斯今晚可能是第9個。

而之前的8個前人，分別是：

卜比查爾頓（Bobby Charlton）

1966年世界盃冠軍；1968年歐洲盃冠軍；1966年金球獎得主

帶領英格蘭奪得史上唯一一次世界盃冠軍，卜比查爾頓是英格蘭史上最偉大的球員之一。而他在同年亦擊敗葡萄牙球王尤西比奧（Eusebio）取得金球獎的殊榮，之後他亦帶領曼聯，在加時擊敗賓菲加，獲得當時與現時歐聯同等地位的歐洲盃冠軍。

碧根鮑華（Franz Beckenbauer）

1974年世界盃冠軍；1974、1975、1976年歐洲盃冠軍；1972、1976年金球獎得主

外號「凱撒大帝」的碧根鮑華，以隊長身份在1974年為西德取得世界盃冠軍，而他更在決賽成功凍結荷蘭球王告魯夫（Johan Cruyff），令當屆西德以2:1取勝。碧根鮑華亦為拜仁慕尼黑在當年起，連續3年成為歐洲賽事的皇者，並於1972及1976兩年，當選金球獎。

梅拿（Gerd Muller）

1974年世界盃冠軍；1974、1975、1976年歐洲盃冠軍；1970年金球獎得主

綽號「轟炸機」的梅拿，與碧根鮑華一樣，在1974年為西德取得世界盃冠軍，而且他亦是拜仁歐洲賽3連冠的成員，在3屆賽事，他其為拜仁攻入18個入球，是拜仁3奪冠軍的功臣。不過他早於1970年就奪得金球獎，而他當屆擊敗了英格蘭的卜比摩亞（Bobby Moore）。