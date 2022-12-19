世界盃2022｜美斯梅開二度 阿根廷互射12碼挫法國奪冠

美斯（Lionel Messi）的世界盃最後一戰，有圓滿結局。他帶領阿根廷殺入決賽，上半場領先兩球下，被法國的麥巴比（Kylian Mbappe）連入兩球出現暗湧。美斯和麥巴比在加時再各入一球，兩軍要以互射12碼分勝負，最終阿根廷驚險擊敗法國，自1986年後再次在世界盃稱霸。

美斯第26場 做決賽周上陣王 阿根廷與法國對賽往績佔上風，12次對戰6勝3和3負，但2018年世界盃兩軍在16強的激戰，阿根廷最終以3：4落敗，而法國奪冠而回。今場，35歲的美斯迎來職業生涯的世界盃最終戰，第26場決賽周上陣成為美斯名下又一項紀錄，超越德國名宿馬圖斯成為世界盃上陣王。阿根廷在決賽正選唯一改動是派迪馬利亞上陣，至於法國則派出8強擊敗英格蘭的正選11人應戰。 法國半場零射門 阿根廷甫開賽較為主動，15分鐘已3次攻門，其中迪馬利亞在左路頗為活躍；法國則較為慢熱，直至21分鐘仍然是未有射門，更有奧士文尼迪比利在禁區推跌迪馬利亞輸12碼。美斯操刀，洛里斯捉錯路，阿根廷23分鐘領先1：0，法國第4次出戰決賽首次先落後。阿根廷在35分鐘再憑一次反擊，利落的幾下第一時間傳送和組織，皮球運到左路的迪馬利亞，他第一時間射入，助阿根廷領先2：0。法國於41分鐘連換兩人嘗試變陣，但連同上半場補時7分鐘，他們仍然錄得零射門。

麥巴比97秒梅開二度 阿根廷下半場保持高度集中，60分鐘迪馬利亞左路傳中，隊友12碼點漏過，皮球落到尾柱的美斯腳下，他被力逼下起右腳射中網側；迪馬利亞於64分鐘退下火線，他今場27次傳球26次成功，並創造了3次機會。法國直至67分鐘才取得今場首次攻門，來自角球攻勢高路梅安尼頭槌不中目標，兩分鐘後麥巴比的射門高出。法國到78分鐘出現轉機，奧達文迪禁區內侵犯高路梅安尼，麥巴比80分鐘操刀馬天尼斯捉到路照入，97秒後他再射破馬天尼斯十指關，戲劇性為法國追平；麥巴比今屆當時入7球追過6球的美斯。1986年的阿根廷都曾經在決賽領先兩球下被西德追平，最終他們仍以3：2險勝奪冠。至於2022年的阿根廷，在連失兩球後陣腳大亂，法國搶回主動，阿根廷防線險象環生。末段美斯一記勁射被洛里斯救出，兩軍要鬥到加時。 美斯加時建功 麥巴比再入12碼連中三元 加時上半場兩軍打成均勢，站穩陣腳的阿根廷在末段一次中路組織，美斯突破後傳予拿達路馬天尼斯起右腳被法國守將飛鏟擋出，之後拿達路馬天尼斯獲得黃金機會再次未能把握。108分鐘，阿根廷三角短傳，拿達路馬天尼斯射門被洛里斯擋出，美斯右腳補中，助阿根廷再次領先。但法國116分鐘再獲12碼，麥巴比再次將皮球送入網窩，法國再度扳平，兩軍要以最殘酷的互射12碼定勝負。