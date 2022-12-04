世界盃2022｜美斯決賽周入球超越馬勒當拿 阿根廷8強鬥荷蘭

美斯職業生涯第1000場賽事，是帶領阿根廷出戰世界盃16強。五戰世界盃的他首次在淘汰賽階段取得「士哥」，決賽周入球超越馬勒當拿，最終阿根廷以2：1擊敗澳洲殺入8強，將在12月9日凌晨3時鬥荷蘭。

兩軍踢得慬慎，頭30分鐘只是各攻門一次。34分鐘，阿根廷打破僵局，阿歷斯麥亞里士打將皮球送入禁區，奧達文迪控球回後，美斯迎前順勢燙遠柱入網，攻入今屆第3球。這也是他個人首次在世界盃淘汰賽階段入球，世界盃決賽周入球增至9球，超越球王馬勒當拿的8球，僅次阿根廷的世界盃入球王、攻入10球的巴迪斯圖達。

下半場，阿根廷險些因回傳欠力度出事，門將達米安馬天尼斯快對方前鋒一步解圍。轉個頭澳洲亦出現後防失誤並付上代價，56分鐘阿根廷前場逼搶，澳洲門將馬菲賴恩受壓下控球稍稍甩腳，祖利安艾華利斯把握機會擴大比數至2：0。澳洲反撲無力，但76分鐘憑幸運入球扳回一城，奇治葛雲遠射省中安素費南迪斯改變方向，馬天尼斯欲救無從。澳洲拉近比數後球賽進入一段小高潮，80分鐘澳洲左閘貝軒治「美斯上身」連扭4人殺入禁區，但射門被阿根廷守將飛身擋走。88分鐘美斯盤球引來3名守將夾擊，最後一刻傳予無人看管的拿達路馬天尼斯，但後者射門一飛沖天；補時階段同樣的傳射組合，今次馬天尼斯的施射省中馬菲賴恩。澳洲最後一擊，馬天尼斯勇救加蘭治告爾單刀射門。阿根廷最終仍以2：1擊敗澳洲，8強將硬撼荷蘭。