世界盃2022｜美斯疑似「侮辱」墨西哥 拳手艾華利斯社交媒體炮轟

從網上流傳的畫面所見，當時阿根廷眾將正在瘋狂地慶祝，唯獨美斯顥得相當冷靜，並把疑似與墨西哥球員交換得來的球衣放在地上，並把它踢開一邊。

美斯於周日晚射入金球，帶領阿根廷以2：0擊敗墨西哥，取得相當重要的3分。不過，在賽後一段社交媒體的片段中，可以清楚看到美斯將墨西哥球衣「當波踢」，這事更在Twitter上牽起極大風波。有墨西哥拳手還擊，直斥美斯應要尊重其他國家。

美斯疑似「侮辱」墨西哥片段

墨西哥拳手：美斯應該感謝上帝我還未找到他

片段於外國社交媒體廣乏流傳後，眾多墨西哥球迷都表示美斯此舉完全不尊重國家，其中墨西哥超中量級拳手艾華利斯（Canelo Alvarez）更在社交媒體反擊：「你們看到美斯以墨西哥國旗及球衣清潔地板嗎？他（美斯）應該感謝上帝我還未找到他。就像我很專重阿根廷一樣，他應該都要尊重墨西哥！我這言論並不是針對阿根廷，只是針對美斯的行為！」

不過，有不少球迷卻應該美斯的行為無傷大雅，只是艾華利斯在炒作。有球迷稱：「艾華利斯只是在引起注意，老實說我根本未聽過他的名字。」又有球迷則表示美斯當時只是在脫下鞋子，根本無心「侮辱」墨西哥。

不管如何，美斯周日射入的金球絕對是拯救了阿根廷，將出線的懸念帶到最後一輪分組賽。