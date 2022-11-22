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體育
2022-11-22 12:20:42

世界盃2022｜美斯的愛情長跑 由一封情信預言成真

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美斯8歲時初次與9歲的Antonella相遇

美斯8歲時初次與9歲的Antonella相遇

美斯與另一半相愛超過16年

美斯（Lionel Messi）小時候一心只有足球，直至某日作客朋友Lucas Scaglia家，遇上了命中注定的女孩，令美斯不知那來的自信寫了一封既是情信、又是預言書給Antonella Roccuzzo。誰是Antonella？與美斯拍拖超過16年的另一半。

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那年美斯8歲，到朋友Lucas家玩。比美斯大一歲的Antonella是Lucas表姊妹，於是禮貌地問二人有沒有需要幫忙，美斯太害羞，不發一言。但Antonella的陽光笑容彷彿改變了美斯，令美斯目不轉睛。二人漸漸成為朋友，而美斯也經常到訪朋友Lucas的家，只為一個目的。

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分隔異地曾現危機

機會是自己爭取，令美斯鼓起勇氣，寫了一封情信︰「Antonella，總有一天我們會訂婚。」不過，就在美斯足球水平愈來愈高之際，他要離開阿根廷，前赴巴塞隆拿接受療程和更高水平訓練。二人分隔兩地。當時沒有Facetime和IG，只能靠電話和ICQ保持聯絡。漸行漸遠下，Antonella曾與其他男孩拍拖3年，而美斯只有痴痴的等。

美斯右手臂的后冠，代表Antonella是他的王后

美斯右手臂的后冠，代表Antonella是他的王后

失去過的才會珍惜，Antonella因密友車禍離世陷入人生低谷，美斯立即返阿根廷相伴，贏得芳心。Antonella當時的男友回憶時，幽自己一默︰「最少她是為了美斯而拋棄我。」

后冠與王冠紋身定情

後來Antonella隨美斯到西班牙生活，不時以夫妻檔與蘇亞雷斯、法比加斯等隊友共聚。至2017年成婚，二人育有Thiago、Mateo、Ciro3個兒子。二人右手臂各紋了一個后冠與王冠，代表對方是自己的國王和王后。

這就是美斯浪漫的愛情故事。

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