世界盃2022｜美斯的最佳戰友 迪馬利亞3次決賽破門奪三冠

2005年世青盃是屬於美斯的舞台，當時18歲的他光芒四射取得當屆的金球獎及金靴獎，比美斯細一歲的迪馬利亞同樣在大軍當中，一同助阿根廷稱霸。之後美斯3次為國取得冠軍，迪馬利亞都擔當關鍵的角色。2008年奧運決賽面對尼日利亞，一次反擊中美斯直線傳予迪馬利亞，後者巧妙笠射入網助阿根廷奪金。經歷2014年世界盃失意後，美斯終於奪得大國腳的首個冠軍，決賽再次是迪馬利亞一箭定江山擊敗巴西。

奧運、美洲盃、世界盃決賽均有入球

2022年世界盃，美斯的最後一舞，好兄弟阿古路已經退役，仍然陪伴在側的還有迪馬利亞。他今屆受大腿傷困擾，自最後一場分組賽鬥波蘭傷出後再沒正選上陣。但到決賽，迪馬利亞復任正選，在左路極具威脅，上陣64分鐘96.3%傳球成功率、6次在對方禁區內觸球、3次製造機會。他博得12碼之餘，自己亦有入球，迪馬利亞入球後隨即落淚，64分鐘被調離陣後，在後備席眼見球隊被連追兩球，進入加時再次領先，到第二度被扳平要互射12碼，一輪煎熬後終於可以將世界盃拿到手上。美斯在奧運、美洲盃和世界盃3次為國奪冠，迪馬利亞在決賽均有「士哥」，兄弟相伴，分享喜悅，劃上完美句號。