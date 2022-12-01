世界盃2022︱ 美斯第3場射失12碼 網傳竟是阿根廷奪冠徵兆？

美斯在世界盃分組賽對波蘭射失12碼，球隊仍以2︰0贏波首名出線。網傳射失12碼是阿根廷王牌的傳統，球隊最終會高舉世界盃之路，令不少阿根廷球迷十分興奮。
甘巴斯馬勒當拿第3場12碼宴客？
美斯歷來於世界盃法定時間三度主射12碼，兩度被撲出成為歷史第一人。不過這或非壞消息，反是奪冠徵兆？全因bet365 twitter於周三出帖，指1978年甘巴斯（Kempes）分組賽末戰鬥意大利時射失12碼，令阿根廷以0︰1見負次名出線。及後阿根廷在次階段分組賽首名晉決賽，於加時以3︰1擊敗荷蘭封王。1986年馬勒當拿在上帝之手前，於分組賽對保加利亞時12碼宴客，阿根廷以2︰0取勝首名晉級，與美斯今屆情況類同。他們在決賽以3︰2勝西德封王。
不過翻查紀錄，1978年阿根廷主射12碼的球員並非甘巴斯而是柏沙利拿（Daniel Alberto Passarella），而當屆阿根廷分組賽第3場並沒有得到12碼，反而在第2場t對法國由柏沙利拿射入12碼。同樣地，阿根廷於1986年第3場也沒有獲得12碼，唯一一次於宴客在1990年世界盃8強對南斯拉夫的互射12碼階段發生。
阿根廷對澳洲30年不敗
世界盃C組首名阿根廷在12月4日凌晨3時，於16強鬥澳洲，若過關就會在8強硬撼荷蘭或美國。4強潛在對手為C組首名（西班牙機會最大、日本、哥斯達黎加、德國亦有可能）或G組首名（巴西機會極高，瑞士有些微機會）。阿根廷歷來對澳洲5勝1和1負，自1992年至今未嘗一敗，不過兩隊已近15年未嘗一戰。而且意大利在2006年憑「偉大的左後衛」格羅素搏得12碼，托迪射入絕殺澳洲最後奪冠而回，因此16強鬥澳洲或是好消息。
阿根廷或8強鬥荷蘭
阿根廷自1986年奪世界盃後，兩度打入決賽都飲恨，淘汰賽方面，阿根廷上屆16強僅負最終冠軍法國。阿根廷對8強潛在對手荷蘭的對賽往績以3勝2和4負處下風，但最近一次交手為2014年世界盃4強，阿根廷互射12碼勝出，及後出現鍾志光籲Keyman安慰叻哥經典一幕。