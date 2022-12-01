世界盃2022︱ 美斯第3場射失12碼 網傳竟是阿根廷奪冠徵兆？

甘巴斯馬勒當拿第3場12碼宴客？

美斯歷來於世界盃法定時間三度主射12碼，兩度被撲出成為歷史第一人。不過這或非壞消息，反是奪冠徵兆？全因bet365 twitter於周三出帖，指1978年甘巴斯（Kempes）分組賽末戰鬥意大利時射失12碼，令阿根廷以0︰1見負次名出線。及後阿根廷在次階段分組賽首名晉決賽，於加時以3︰1擊敗荷蘭封王。1986年馬勒當拿在上帝之手前，於分組賽對保加利亞時12碼宴客，阿根廷以2︰0取勝首名晉級，與美斯今屆情況類同。他們在決賽以3︰2勝西德封王。

不過翻查紀錄，1978年阿根廷主射12碼的球員並非甘巴斯而是柏沙利拿（Daniel Alberto Passarella），而當屆阿根廷分組賽第3場並沒有得到12碼，反而在第2場t對法國由柏沙利拿射入12碼。同樣地，阿根廷於1986年第3場也沒有獲得12碼，唯一一次於宴客在1990年世界盃8強對南斯拉夫的互射12碼階段發生。