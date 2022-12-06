世界盃2022︱美斯與C朗1000場數據比較

美斯完成了1,000場比賽，與C朗在同時期的里程作比較。(路透社)

當今世界的兩大球星，阿根廷的美斯（Lionel Messi）與葡萄牙的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），二人的職業生涯一直被拿來比較。而美斯在對澳洲的世界盃16強後，完成了1,000場職業賽事，有傳媒就計算這千場比賽的數據，看那個「球王」較佳。

在1,000場的比賽中，美斯共為西甲的巴塞隆拿上陣778場，為阿根廷披甲有169場以及53場為巴黎聖日耳門上陣。在年齡上，C朗本身比美斯年長2歲，故早已達到1,000場的歷史，而C朗的第1,000場，是在2年前的意甲對史柏爾。

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