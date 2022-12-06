世界盃2022︱美斯與C朗1000場數據比較

當今世界的兩大球星，阿根廷的美斯（Lionel Messi）與葡萄牙的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），二人的職業生涯一直被拿來比較。而美斯在對澳洲的世界盃16強後，完成了1,000場職業賽事，有傳媒就計算這千場比賽的數據，看那個「球王」較佳。
在1,000場的比賽中，美斯共為西甲的巴塞隆拿上陣778場，為阿根廷披甲有169場以及53場為巴黎聖日耳門上陣。在年齡上，C朗本身比美斯年長2歲，故早已達到1,000場的歷史，而C朗的第1,000場，是在2年前的意甲對史柏爾。
根據傳媒列出的數據，美斯的總入球以及助攻，在數字上與C朗有明顯的差異，當中美斯的入球比C朗多64個而且扣除12碼後，美斯更多82個。不過傳媒又指，其實扣除12碼，C朗的入球數亦仍比美斯少，C朗的非12碼入球數字是673球，比美斯684個仍少11個，而且多打143場。
至於助攻數字，更是美斯「完勝」。美斯共交出348個，而C朗僅216個，或者要不是拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）在對澳洲浪費了美斯的助攻，可能數字更多。不過二人在帽子戲法數卻是相同。
美斯與C朗1,000場數據
入球：美斯789球、C朗725球
非12碼入球：美斯684球、C朗602球
國際賽入球：美斯99球、C朗94球
助攻：美斯348個、C朗216個
帽子戲法：美斯56次、C朗56次
錦標：美斯38個、C朗29個
金球獎：美斯7次、C朗5次
歐洲金靴獎：美斯6次、C朗4次