世界盃2022｜美斯黑色透視「皇袍加身」 連尼加轟騎劫經典一刻

美斯以神級表現助阿根廷互射12碼擊敗法國，首次高舉世界盃。在他舉起大力神盃之前，被穿上一件黑色透視長袍，令足球界出現爭議。
卡塔爾國王塔米姆親自為美斯穿上黑色透視長袍，美斯在捧盃合照後隨即脫下。這件長袍名叫Bisht，是阿拉伯男性於重要場合穿上的服飾，超過2,000年歷史。在阿拉伯國家的王室和宗教活動、開齋節、傳統節目、官員見重要人物時等都會穿上。兒子結婚前，父親也會為他穿上Bisht。
薩巴列達︰毫無道理
不少傳媒質疑此舉騎劫了頒獎禮，如英國《每日郵報》作出批評，而英格蘭名宿連尼加更直指可恥，「本來阿根廷事隔36年再奪世界盃、三度高舉大力神盃的相片十分珍貴，應是夢幻一刻。美斯在球衣外卻披上黑袍，可恥。」美斯前隊友、阿根廷名宿薩巴列達也同意：「只想問為甚麼，毫無道理。」
卡塔爾世界盃組委會秘書長Hassan Al Thawadi解釋︰「這是重要場合和慶祝時的服飾，這是為美斯而設的慶祝，並向世人展示阿拉伯及穆斯林文化。」伊斯坦布爾29 Mayis大學副教授Dr. Abdallah Marouf認為，此舉是卡塔爾王室尊重美斯之意，「這是高格調儀式，顯示卡塔爾國王極為尊重美斯。不用理會西方傳媒批評，我們應了解不同地方的文化。」