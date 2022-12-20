世界盃2022｜美斯黑色透視「皇袍加身」 連尼加轟騎劫經典一刻

美斯以神級表現助阿根廷互射12碼擊敗法國，首次高舉世界盃。在他舉起大力神盃之前，被穿上一件黑色透視長袍，令足球界出現爭議。

卡塔爾國王塔米姆親自為美斯穿上黑色透視長袍，美斯在捧盃合照後隨即脫下。這件長袍名叫Bisht，是阿拉伯男性於重要場合穿上的服飾，超過2,000年歷史。在阿拉伯國家的王室和宗教活動、開齋節、傳統節目、官員見重要人物時等都會穿上。兒子結婚前，父親也會為他穿上Bisht。