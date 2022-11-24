世界盃2022︱美斯C朗拿度數據對決 由入球冠軍鬥到IG及緋聞女友

以下數據為今屆世界盃前，二人在足球、IG、錦標等比較，不知道作為球迷、甚至非球迷的你，較喜歡C朗拿度還是美斯？

美斯比賽場數不及大2歲的C朗拿度，入球總數略少。當中國際賽中擔任射手的C朗拿度以26球拋離位置較後的美斯，歐聯入球同樣C朗較高。

二人效力巴隆隆拿及皇家馬德里時經常對賽，總計美斯以16勝9和11負略勝，但足球是十一人的團體項目，有太多因素影響賽果。

美斯罰球出眾，但十二碼卻是「弱項」，入球率只有77.6%。相反C朗拿度主射十二碼入球率高達83.3%

C朗拿度現任女友Georgina Rodriguez外，前度包括俄羅斯名模Irina Shayk、Gemma Atkinson、女記者Lucia Villalon、葡萄牙模特兒Nereida Gallardo，甚至Paris Hilton也曾傳出緋聞。而美斯除拍拖超過16年的妻子Antonela Roccuzzo外，有傳在2006年與阿根廷模特兒Macarena Lemos、2008年短暫和Luciana Salazar拍拖。

收入︰2022年美斯勝

根據福布斯，美斯以1.2億美元為足球員中排第二，而C朗拿度以1億美元排第3，他場外收入為6000萬美元較美斯的5500萬多。至於第一位是法國前鋒麥巴比，以1.28億美元居首位。

個人榮譽︰美斯勝

美斯6奪國際足協年度最佳球員，以1次力壓C朗拿度。他亦7奪金球獎（BALLON D'OR），比C朗拿度的5次為多。而歐洲金靴獎美斯贏得6次，較C朗拿度多。