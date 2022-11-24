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體育
2022-11-24 13:50:08

世界盃2022︱美斯C朗拿度數據對決 由入球冠軍鬥到IG及緋聞女友

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世界盃2022︱美欺C朗全方位比較

世界盃2022︱美斯C朗全方位比較

美斯與C朗拿度兩名好波之人一直少有合作，直至今屆世界盃Louis Vuitton邀請二人拍廣廣告。

以下數據為今屆世界盃前，二人在足球、IG、錦標等比較，不知道作為球迷、甚至非球迷的你，較喜歡C朗拿度還是美斯？

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美斯與C朗拿度各有所長

美斯與C朗拿度各有所長

入球︰C朗勝

美斯比賽場數不及大2歲的C朗拿度，入球總數略少。當中國際賽中擔任射手的C朗拿度以26球拋離位置較後的美斯，歐聯入球同樣C朗較高。

美斯對賽略勝C朗拿度

美斯對賽略勝C朗拿度

對賽︰美斯勝

二人效力巴隆隆拿及皇家馬德里時經常對賽，總計美斯以16勝9和11負略勝，但足球是十一人的團體項目，有太多因素影響賽果。

十二碼C朗入球率勝美斯

十二碼C朗入球率勝美斯

十二碼︰C朗勝

美斯罰球出眾，但十二碼卻是「弱項」，入球率只有77.6%。相反C朗拿度主射十二碼入球率高達83.3%

 

世界盃最佳成績︰美斯勝

世界盃最佳成績︰美斯勝

女朋友數量︰C朗拿度勝

C朗拿度現任女友Georgina Rodriguez外，前度包括俄羅斯名模Irina Shayk、Gemma Atkinson、女記者Lucia Villalon、葡萄牙模特兒Nereida Gallardo，甚至Paris Hilton也曾傳出緋聞。而美斯除拍拖超過16年的妻子Antonela Roccuzzo外，有傳在2006年與阿根廷模特兒Macarena Lemos、2008年短暫和Luciana Salazar拍拖。

C朗拿度女朋友數量比美斯多。（美聯社）

C朗拿度女朋友數量比美斯多。（美聯社）

▼按圖輯放大美斯C朗女朋友▼

 

 

傳C朗拿度前女友Paris Hilton 傳C朗拿度前女友Merche Romero 傳C朗拿度前女友Nereida Gallardo C朗拿度前女友Lucia Villalon 傳C朗拿度前女友Gemma Atkinson C朗拿度前女友Irina Shayk 美斯前女朋友Macarena Lemos 美斯前女朋友Luciana Salazar 美斯與妻子Antonela Roccuzzo拍拖超過16年

收入︰2022年美斯勝

根據福布斯，美斯以1.2億美元為足球員中排第二，而C朗拿度以1億美元排第3，他場外收入為6000萬美元較美斯的5500萬多。至於第一位是法國前鋒麥巴比，以1.28億美元居首位。

個人榮譽︰美斯勝

美斯6奪國際足協年度最佳球員，以1次力壓C朗拿度。他亦7奪金球獎（BALLON D'OR），比C朗拿度的5次為多。而歐洲金靴獎美斯贏得6次，較C朗拿度多。

 

▼按圖輯放大美斯C朗比較▼

 

 

IG Followers︰美斯3.7億VsC朗拿度4.9億 總入球︰美斯786球VsC朗拿度818球 助攻︰美斯347次VsC朗拿度234次 世界盃入球︰美斯5球VsC朗拿度7球 直射罰球入球︰美斯60球VsC朗拿度58球 洲際最佳成績︰美斯美洲盃冠軍VsC朗拿度歐國盃冠軍 金球獎︰美斯7次VsC朗拿度5次 聯賽錦標︰美斯11次VsC朗拿度7次 歐聯錦標︰美斯4次VsC朗拿度5次 紅牌︰美斯3次VsC朗拿度11次 年紀︰美斯35歲VsC朗拿度37歲 歐聯入球︰美斯129球VsC朗拿度141球 十二碼入球率︰美斯77.6%VsC朗拿度83.3%
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