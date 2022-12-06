世界盃2022｜自1954年再於上半場入4球 巴西大勝韓國入8強

世界盃16強上演一場強弱懸殊的比賽，巴西在半場已領先4球下，以4：1大勝韓國打入8強，下一圈將會對淘汰日本的克羅地亞。

尼馬 雲尼斯奧斯齊「開齋」

巴西今場擺出了全攻陣，因傷缺席了兩場分組賽的頭號球星尼馬重返正選，其餘攻擊陣容則用上李察利臣、拉芬夏比洛尼和雲尼斯奧斯祖利亞。韓國方面，孫興民繼續擔正，其前鋒拍檔則是近期的「人氣王」曹圭成。

「森巴兵團」開賽僅7分鐘便領先，拉芬夏於右路突破，傳中後幾名進攻球員大漏，最後由伏兵遠柱射雲尼斯奧斯輕鬆盪射得手，個人於今屆賽事「開齋」。3分鐘後，李察利臣在禁區內被韓國的鄭又榮踢跌，球證直指12碼點。主射的尼馬一蹴而就，同樣攻入今屆個人第一球，巴西領先至2：0。29分鐘，巴西在憑一個悅目的小組配合，最後由李察利臣接應堤亞高施華的直線射入，將差距擴大至3球。

巴西入球續逐有來。36分鐘，盧卡斯柏基達接應雲尼斯奧斯的傳中，腳內檔窩利一射入網，巴西領先至4球。半場巴西以4：0遙遙領先。值得一提的是，這是巴西自1954年世界盃對墨西哥後，再一次於半場便取得4個入球。