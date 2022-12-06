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體育
2022-12-06 04:55:48

世界盃2022｜自1954年再於上半場入4球 巴西大勝韓國入8強

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尼馬復出，巴西攻力大增。（路透社）

尼馬復出，巴西攻力大增。（路透社）

世界盃16強上演一場強弱懸殊的比賽，巴西在半場已領先4球下，以41大勝韓國打入8強，下一圈將會對淘汰日本的克羅地亞。

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尼馬 雲尼斯奧斯齊「開齋」

巴西今場擺出了全攻陣，因傷缺席了兩場分組賽的頭號球星尼馬重返正選，其餘攻擊陣容則用上李察利臣、拉芬夏比洛尼和雲尼斯奧斯祖利亞。韓國方面，孫興民繼續擔正，其前鋒拍檔則是近期的「人氣王」曹圭成。

「森巴兵團」開賽僅7分鐘便領先，拉芬夏於右路突破，傳中後幾名進攻球員大漏，最後由伏兵遠柱射雲尼斯奧斯輕鬆盪射得手，個人於今屆賽事「開齋」。3分鐘後，李察利臣在禁區內被韓國的鄭又榮踢跌，球證直指12碼點。主射的尼馬一蹴而就，同樣攻入今屆個人第一球，巴西領先至2029分鐘，巴西在憑一個悅目的小組配合，最後由李察利臣接應堤亞高施華的直線射入，將差距擴大至3球。

巴西入球續逐有來。36分鐘，盧卡斯柏基達接應雲尼斯奧斯的傳中，腳內檔窩利一射入網，巴西領先至4球。半場巴西以40遙遙領先。值得一提的是，這是巴西自1954年世界盃對墨西哥後，再一次於半場便取得4個入球。

雲尼斯奧斯先開紀錄。（路透社） 巴西招牌的跳舞慶祝動作。（路透社） 尼馬射入個人在今屆世界盃的第一球。（路透社） 李察利臣射成3：0。（路透社） 柏基達錦上添花。（路透社）

白昇浩為韓國「破蛋」

下半場成為兩隊門將的表演時間。韓國差點先扳回一城，孫興民接應長傳後，單人匹馬殺入禁區射門，被艾利臣比加救出。巴西隨即反擊，拉芬夏在禁區內表演了數次假動作後起腳，過不了金承奎一關。61分鐘，拉芬夏再於禁區人右路攻門，仍被金承奎所阻。68分鐘，韓國的黃喜燦接應傳中後起腳，再被艾利臣比加救出。

戰至76分鐘，韓國終於憑白昇浩的遠射得手，成功「破蛋」。雙方及後再無紀錄，巴西以41大勝韓國，8強將會對陣克羅地亞。另一方面，所有亞洲球隊在今屆賽事全數出局。

孫興民下半場錯失黃金機會。（路透社） 艾利臣全場保持集中。（路透社） 拉芬夏今場腳風一般。（路透社） 白昇浩為韓國扳回一城。（路透社）
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