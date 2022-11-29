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體育
2022-11-29 05:03:17

世界盃2022｜般奴費南迪斯梅開二度 葡萄牙兩球挫烏拉圭入16強

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般奴費南迪斯今場表現光芒四射。（路透社）

般奴費南迪斯今場表現光芒四射。（路透社）

世界盃G組分組賽，葡萄牙憑效力曼聯的中場般奴費南迪斯梅開二度，帶領球隊以20勇挫烏拉圭，成為第三支提前晉身16強的球隊。

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葡萄牙今場正選陣容作出三個調動，老將比比、紐奴文迪斯阿歷山大及紐奴文迪斯阿歷山大復任正選，前線繼續以基斯坦奴朗拿度（C朗拿度）為首攻堅。上半場葡萄牙在控球上全面佔優，惟做到的威脅並不算大，其中C朗拿度被對方牢牢看管，表現不算突出。相反，烏拉圭偶爾作出的反擊更具威脅。32分鐘，烏拉圭作出反擊，效力熱刺的中場賓坦古亞個人突破對方數名守衛起腳，被葡萄牙門將迪奧高哥斯達救出，葡軍逃過一劫。兩隊半場互交白卷。

C朗拿度慶祝入球。（路透社） 般奴費南迪斯攻入在決賽周的首個入球。（路透社） 卡雲尼今場擔任正選，表現平平。（路透社） 賓坦古亞上半場錯失黃金機會。（路透社） 達雲紐尼斯在前線孤掌難鳴。（路透社） 蘇亞雷斯差點為烏拉圭扳成平手。（路透社） 般奴費南迪斯今場梅開二度。（路透社）

般奴費南迪斯梅開二度

下半場戰情一度膠著，中場混戰居多。54分鐘，葡萄牙先開紀錄。般奴費南迪斯於左路K角位傳中直接彎入網，葡軍領先10烏拉圭差點迅速作出回應，可惜今日擔任正選的卡雲尼門前起腳「撻Q」，未能扳成平手。78分鐘，烏拉圭左路罰球，後備入替的蘇亞雷斯接應後以左腳射門，惟僅射中網側。戰至補時階段，葡萄牙博得12碼，般奴費南迪斯主射入網，個人梅開二度，替葡軍鎖定勝局。

最終葡萄牙以2：0擊敗烏拉圭，全取3分，於小組高踞榜首。而連同早前的法國及巴西，葡萄牙成為第三支提早晉身16強的球隊。

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