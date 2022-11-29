世界盃2022｜般奴費南迪斯梅開二度 葡萄牙兩球挫烏拉圭入16強

世界盃G組分組賽，葡萄牙憑效力曼聯的中場般奴費南迪斯梅開二度，帶領球隊以2：0勇挫烏拉圭，成為第三支提前晉身16強的球隊。

葡萄牙今場正選陣容作出三個調動，老將比比、紐奴文迪斯阿歷山大及紐奴文迪斯阿歷山大復任正選，前線繼續以基斯坦奴朗拿度（C朗拿度）為首攻堅。上半場葡萄牙在控球上全面佔優，惟做到的威脅並不算大，其中C朗拿度被對方牢牢看管，表現不算突出。相反，烏拉圭偶爾作出的反擊更具威脅。32分鐘，烏拉圭作出反擊，效力熱刺的中場賓坦古亞個人突破對方數名守衛起腳，被葡萄牙門將迪奧高哥斯達救出，葡軍逃過一劫。兩隊半場互交白卷。

般奴費南迪斯梅開二度

下半場戰情一度膠著，中場混戰居多。54分鐘，葡萄牙先開紀錄。般奴費南迪斯於左路K角位傳中直接彎入網，葡軍領先1：0。烏拉圭差點迅速作出回應，可惜今日擔任正選的卡雲尼門前起腳「撻Q」，未能扳成平手。78分鐘，烏拉圭左路罰球，後備入替的蘇亞雷斯接應後以左腳射門，惟僅射中網側。戰至補時階段，葡萄牙博得12碼，般奴費南迪斯主射入網，個人梅開二度，替葡軍鎖定勝局。

最終葡萄牙以2：0擊敗烏拉圭，全取3分，於小組高踞榜首。而連同早前的法國及巴西，葡萄牙成為第三支提早晉身16強的球隊。