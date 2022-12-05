世界盃2022｜英格蘭大勝塞內加爾 卡尼「開齋」 比靈咸表現搶眼

世界盃16強賽事，英格蘭憑佐敦軒達臣、哈利卡尼及布卡約沙卡各建一功，以3：0大勝塞內加爾，8強將會鬥衛冕的法國。

英格蘭今場排出4-3-3陣式，布卡約沙卡重回正選，配合哈利卡尼及菲爾科頓攻堅。

英格蘭今場比較慢熱，開賽多次被踢法硬朗的塞內加爾奪下腳下球，頭30分鐘，被看淡的塞軍優勢更為明顯。22分鐘，塞內加爾於右路傳中，史東斯疑似在禁區內手球，球證翻看VAR後示意比賽繼續。塞軍上半場最大的機會出現在32分鐘，伊利文尼戴耶接應隊友直線於禁區內左路起腳，被比克福特神勇救出。

比靈咸光芒四射

大難不死的英格蘭如夢初醒，接下變成了祖迪比寧咸的表演時間。38分鐘，英格蘭在左路作出配合，比寧咸於左路傳中，今場擔任正選的佐敦軒達臣射入先開紀錄。戰至上半場補時階段，比靈咸再度發動攻勢，先傳直線予科頓，後者再橫傳給哈利卡尼射入，將比數改寫成2：0。這個入球同時是哈利卡尼今屆賽事的首個入球，英軍保持兩球優勢完半場。