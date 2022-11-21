世界盃2022︱英格蘭大演入球騷　首戰6:2大勝伊朗

備受香港球迷關注的英格蘭，在第2個比賽日就已經出場，面對亞洲代表的伊朗。英軍憑着布卡約沙卡梅開二度，加上比寧咸、史達寧、拉舒福特及基亞利殊的入球，而伊朗亦有泰利美射入2球，但伊朗仍以2:6不敵英格蘭。 【下半場45+12分鐘】球證翻看VAR後判處12碼，泰利美射入，為伊朗射成2:6。球證之後亦吹完場。 ------------------------- 【下半場45+9分鐘】伊朗右路的罰球開出，伊朗有球員在禁區疑被拉跌。球證翻看VAR，英格蘭守將史東斯疑拉跌對手，伊朗可能獲得12碼。 ------------------------- 【下半場45+7分鐘】伊朗一次左路突破，阿斯蒙把握機會單刀，不過射門被門將擋到再中楣，未能為伊朗再入多一球。 ------------------------- 【下半場45分鐘】下半場的補時仍有達10分鐘。 ------------------------- 【下半場44分鐘】英軍一次反擊，後備上陣的哥林威爾遜接應隊友傳送，右路突破入禁區後，再橫傳基亞利殊，基亞利殊為球隊射成6:1。 ------------------------- 【下半場38分鐘】英軍一眾後備上陣球員積極爭取表現，後備的菲爾科頓中場直線予拉舒福特，右路避過兩個對手下起腳，僅僅被伊朗守將擋住。

【下半場31分鐘】伊朗一個長傳反擊，泰利美殺入禁區起腳高出。 ------------------------- 【下半場25分鐘】英格蘭作出多個調動，當中包括換入曼聯的拉舒福特、菲爾科頓、基亞利殊及艾歷迪亞，而拉舒福特入場不夠1分鐘，就個人突破入禁區，為英軍射成5:1。

------------------------- 【下半場22分鐘】英格蘭今場功臣之一的馬古利疑撞傷頭部，需要提前離開球場接受治療，令英軍暫時少打一人。 ------------------------- 【下半場20分鐘】泰利美在右路接應隊友的直線，禁區內射楣底，為伊朗追至1:4。 ------------------------- 【下半場16分鐘】伊朗下半場踢得更進取，前場多次取得反擊，不過都未能威脅英軍防線。相反英格蘭的攻擊，布卡約沙卡在右路個人突破，避過一個對手後中路射入，英格蘭領先至4:0。 ------------------------- 【下半場10分鐘】史達寧中場與卡尼的撞牆，史達寧利用速度強攻，不過伊朗守將及時回防，令史達寧未能攻門。 ------------------------- 【下半場2分鐘】伊朗中場普拿利根積踢跌英格蘭隊長的卡尼領黃牌，卡尼疑受傷，需要軍醫入場治理。 ------------------------- 【下半場0分鐘】比賽重開，伊朗作出3個球員變動，當中包括收起查漢巴克殊、卡利米及謝斯米。

【上半場45+14分鐘】因為伊朗門將的受傷，比賽超長的14分鐘補時結束，英格蘭半場領先3:0。 ------------------------- 【上半場45+11分鐘】英格蘭收慢節奏下，伊朗取得一次反擊機會，不過前鋒的查漢巴克殊接應隊友傳中窩利，不過皮球直飛看台，未能為伊朗追回一球。 ------------------------- 【上半場45+1分鐘】上半場補時14分鐘，雖然伊朗球員一度拒絕重開比賽抗議，指馬古尼犯規，不過球證仍判入球。比賽重開後，史達寧接應哈利卡尼的傳中，門前撞入，令英格蘭遙遙領先至3:0。 ------------------------- 【上半場43分鐘】英格蘭的角球機會，馬古尼在中路頭槌二傳回後，布卡約沙卡在禁區頂入窩利抽入，為英軍領先至2:0。

【上半場34分鐘】英格蘭左路的傳中，梳爾傳中由比寧咸頂入死角，英格蘭領先1:0。 ------------------------- 【上半場31分鐘】英格蘭右路角球開出，馬古尼12碼點附近頭槌，僅僅中楣彈出，伊朗仍力保不失。 ------------------------- 【上半場29分鐘】英軍右路一個三角組織，沙卡地波傳中，美臣蒙特禁區內射門斜出。 ------------------------- 【上半場27分鐘】英格蘭的進攻，布卡約沙卡右路禁區頂起腳，對伊朗後備門將侯辛荷西仙尼未見有威脅。 ------------------------- 【上半場25分鐘】伊朗球星查漢巴克殊在右路的犯規，被球證出示黃牌警告。 ------------------------- 【上半場21分鐘】伊朗左路搏到罰球，不過未能威脅到英格蘭的防線。雙方仍打成0:0。 ------------------------- 【上半場16分鐘】比賽重開不久，比蘭華特確定自己無法繼續比賽，需要換入後備門將侯辛荷西仙尼。