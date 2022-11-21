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體育
2022-11-21 12:50:20

世界盃2022｜英格蘭火熱WAGS 五大球星女伴解鎖 一情侶已拍拖超過10年！

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世界盃2022英格蘭WAGS.jpg

英格蘭咁多位WAGS，你又最鍾意邊一位？

1.阿仙奴門神未婚妻

阿仙奴門將蘭斯達爾（Aaron Ramsdale）未婚妻Georgina Irwin（IG︰georginamay_）既是空姐，又創立個人運動品牌，IG followers1.5萬。

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蘭斯達爾未婚妻Georgina Irwin

蘭斯達爾未婚妻Georgina Irwin

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2.迪亞的模特兒女伴

熱刺後衛艾歷迪亞（Eric Dier）未婚妻Anna Modler（IG︰annamodler）擁有南非及納米比亞血統，24歲的Anna是職業模特兒，IG followers11萬。

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迪亞未婚妻Anna Modler

迪亞未婚妻Anna Modler

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3.車路士新星的愛爾蘭另一半

車路士中場干拿加歷查（Conor Gallagher）首度出戰世界盃，其女朋友Aine May Kennedy同樣引人注意。Aine是愛爾蘭模特兒兼舞蹈員（IG︰Aine May Kennedy），二人經常結伴旅行，女方IG followers4.4萬。

 

干拿加歷查與女朋友Aine May Kennedy

干拿加歷查與女朋友Aine May Kennedy

干拿加歷查與女朋友Aine May Kennedy 干拿加歷查與女朋友Aine May Kennedy 干拿加歷查與女朋友Aine May Kennedy 干拿加歷查與女朋友Aine May Kennedy

4.柏豪青梅竹馬

「曼城柏豪」基亞利殊（Jack Grealish）生性風流，時有外遇、夜蒲紀錄，同時又非常長情。基亞利殊與青梅竹馬Sasha Attwood （IG︰sasha__rebecca）拍拖超過十年，女方為模特兒及KOL，IG followers14.8萬。

 

 

 

基亞利殊青梅竹馬Sasha Attwood

基亞利殊青梅竹馬Sasha Attwood

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5.李斯特城中場女伴為KOL

咁啱得咁蹺，占士麥迪臣（James Maddison） 女友Kennedy Alexa（IG︰kennedyalexa）同樣係模特兒，二人育有一子Leo，女方Kennedy產後極速修身，現在IG followers5.7萬。

 

麥迪臣KOL女伴Kennedy Alexa

麥迪臣KOL女伴Kennedy Alexa

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英格蘭世界盃B組賽程：

11月21日（一）晚上9時：英格蘭對伊朗（ViuTV免費直播）
11月25日（五）深夜3時：英格蘭對美國
11月29日（二）深夜3時：威爾斯對英格蘭

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