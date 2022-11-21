世界盃2022｜英格蘭火熱WAGS 五大球星女伴解鎖 一情侶已拍拖超過10年！

1.阿仙奴門神未婚妻
阿仙奴門將蘭斯達爾（Aaron Ramsdale）未婚妻Georgina Irwin（IG︰georginamay_）既是空姐，又創立個人運動品牌，IG followers1.5萬。
2.迪亞的模特兒女伴
熱刺後衛艾歷迪亞（Eric Dier）未婚妻Anna Modler（IG︰annamodler）擁有南非及納米比亞血統，24歲的Anna是職業模特兒，IG followers11萬。
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3.車路士新星的愛爾蘭另一半
車路士中場干拿加歷查（Conor Gallagher）首度出戰世界盃，其女朋友Aine May Kennedy同樣引人注意。Aine是愛爾蘭模特兒兼舞蹈員（IG︰Aine May Kennedy），二人經常結伴旅行，女方IG followers4.4萬。
4.柏豪青梅竹馬
「曼城柏豪」基亞利殊（Jack Grealish）生性風流，時有外遇、夜蒲紀錄，同時又非常長情。基亞利殊與青梅竹馬Sasha Attwood （IG︰sasha__rebecca）拍拖超過十年，女方為模特兒及KOL，IG followers14.8萬。
5.李斯特城中場女伴為KOL
咁啱得咁蹺，占士麥迪臣（James Maddison） 女友Kennedy Alexa（IG︰kennedyalexa）同樣係模特兒，二人育有一子Leo，女方Kennedy產後極速修身，現在IG followers5.7萬。
英格蘭世界盃B組賽程：
11月21日（一）晚上9時：英格蘭對伊朗（ViuTV免費直播）
11月25日（五）深夜3時：英格蘭對美國
11月29日（二）深夜3時：威爾斯對英格蘭