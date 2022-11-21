世界盃2022｜英格蘭誓破伊朗振聲威 美國威爾斯搶首勝

三獅登場，誓剿伊朗！「三獅兵團」英格蘭，今晚在世界盃決賽周Ｂ組，於哈利法國際體育館迎擊伊朗(21/11 21:00)，必全攻對手來個下馬威。同組實力接近的威爾斯及美國同晚相遇搶首勝，以爭出線主動權(22/11 03:00)。
主帥修夫基去屆帶領「三獅」驚喜殺入4強，去年的歐國盃決賽僅戰至12碼不敵意大利。不過國家隊今年表現差，近6場國際賽不勝，在歐國聯降班，大受抨擊。中堅艾歷迪亞賽前記招為主帥「護航」說：「人們的感覺變得太快，批評是瘋狂的。」陣容上，除基爾獲加、加雲菲臘斯傷後狀態未起，占士麥迪臣早前缺操，「三獅」今場可精銳盡出爭首勝，但要留意該隊分組首場表現一般，近5屆首戰只錄得2勝2和1負，包括上屆靠卡尼補時絕殺球兼梅開二度，2比1險勝突尼西亞。可幸兩翼新星菲爾科頓及布卡約沙卡大勇，可與卡尼組成新三叉戟攻堅。
對手伊朗連續第3屆出戰決賽周，名帥基羅斯今年9月才再接掌帥印，陣中不乏在歐洲搵食好手，包括曾在英超白禮頓効力3季、已轉戰荷甲的中場查漢巴克殊，支援賓菲加前鋒泰利美及利華古遜的阿斯蒙打突擊。不過這支西亞勁旅在最少踢過10場決賽周的國家隊中，以平均每場入球0.6球，成入球最少球隊，今場面對英格蘭料將是一場攻防戰。
「大聖爺」巴利大戰美國隊長
同組美國同晚在艾雷恩體育館鬥威爾斯，預計戰情接近。威爾斯闊別64年再戰決賽周，仍由已轉戰美職的33歲前鋒加里夫巴利領軍，鬥志一向頑強，但不少主力已過黃金期，而且近戰一般。相反美國主力當打，前線基斯甸普列錫在車路士鬱鬱不得志，今場必向擁有不少英超兵的威爾斯一顯顏色，並要助美國要打破對上9次對戰歐洲隊不勝宿命。(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)