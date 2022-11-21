世界盃2022｜英格蘭誓破伊朗振聲威 美國威爾斯搶首勝

三獅登場，誓剿伊朗！「三獅兵團」英格蘭，今晚在世界盃決賽周Ｂ組，於哈利法國際體育館迎擊伊朗(21/11 21:00)，必全攻對手來個下馬威。同組實力接近的威爾斯及美國同晚相遇搶首勝，以爭出線主動權(22/11 03:00)。

主帥修夫基去屆帶領「三獅」驚喜殺入4強，去年的歐國盃決賽僅戰至12碼不敵意大利。不過國家隊今年表現差，近6場國際賽不勝，在歐國聯降班，大受抨擊。中堅艾歷迪亞賽前記招為主帥「護航」說：「人們的感覺變得太快，批評是瘋狂的。」陣容上，除基爾獲加、加雲菲臘斯傷後狀態未起，占士麥迪臣早前缺操，「三獅」今場可精銳盡出爭首勝，但要留意該隊分組首場表現一般，近5屆首戰只錄得2勝2和1負，包括上屆靠卡尼補時絕殺球兼梅開二度，2比1險勝突尼西亞。可幸兩翼新星菲爾科頓及布卡約沙卡大勇，可與卡尼組成新三叉戟攻堅。