世界盃2022｜英格蘭迎擊美國 火力全開博連捷

三獅大勇，美國難擋！以6比2大炒伊朗、取得絕佳開局的「三獅兵團」英格蘭，今晚深夜在B組次輪迎擊美國，只要贏波，即可篤定躋身16強(26/11 03:00)。首輪逼和美國的威爾斯則鬥伊朗，再靠巴利搶定3分，尾輪鬥英軍。

英格蘭上仗取得該國史上第2次在大賽攻入6球的佳績，「三獅」中前場上仗走位靈活，展現其把握力，加上對手防守不穩，造成大捷。主帥修夫基上場排「4-3-3」陣式，估計攻入2球的布卡約沙卡，仍會跟史達寧在兩翼攻堅，就算王牌箭頭哈利卡尼有傷，上仗後備入波的拉舒福特可隨時掛帥，前線人腳充裕。

不過今場面對實力稍勝伊朗的美國，修夫基或會改回「3-4-3」陣式，艾歷迪亞重返正選，跟隊長哈利馬古尼及史東斯合組3中堅；上仗露鋒芒的19歲新星祖迪比寧咸，仍會跟迪格蘭賴斯在中場中路，助攻助守。修夫基告戒戰將勿看輕美國，「我們鬥美國要踢得比今場(上仗)更好，因為對方將會傾盡全力一戰。」