世界盃2022︱英格蘭鬥威爾斯出線形勢大好 僅一可能性出局

英格蘭2戰4分（得失球正4）排世界盃B組榜首，11月30日凌晨3時鬥威爾斯，只要英格蘭避免以4球之差大敗，就順利晉級16強。只要英格蘭取勝便鎖定B組首名，不用理會另一場伊朗對美國賽果。若英格蘭和波、同時伊朗和美國，英格蘭同樣首名晉級。英格蘭若首名出線，16強鬥A組次名，以目前分數為厄瓜多爾。如次名出線，英格蘭將鬥A組首名，目前為荷蘭。1分包尾的威爾斯則要大勝4球才保證出線，而伊朗及美國贏波能晉級。

拉舒福特讚英主帥修夫基

英格蘭前鋒拉舒福特賽前大讚領隊修夫基改變了球隊風氣︰「大家都準備好，上陣機會不多的一伙操練很好，自修夫基執教後，全隊上下也沒有問題。或者在他到來前訓練質素及投入感曾有問題，但已成過去。他對球員的教條是操練不好就不會踢得好。」