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體育
2022-11-29 09:00:39

世界盃2022︱英格蘭鬥威爾斯出線形勢大好 僅一可能性出局

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哈利卡尼未在今屆世界盃開齋，但英格蘭仍位處B組榜首。（美聯社）

哈利卡尼未在今屆世界盃開齋，但英格蘭仍位處B組榜首。（美聯社）

英格蘭在世界盃2戰4分列B組榜首，修夫基領軍的英格蘭鬥威爾斯前出線形勢大好。只要他們避免以4球之差大敗，就肯定晉級世界盃16強。

 

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一文睇清32隊世界盃決賽周大軍名單

B組

B組

 

英格蘭分組賽出線形勢圖
 

英格蘭 vs 威爾斯

伊朗 vs 美國

賽果

伊朗勝

美國勝

英勝

出線

出線

出線

英和

出線

出線

出線

英負

視乎得失球

視乎得失球

視乎得失球

贏威爾斯即首名晉級16強

英格蘭2戰4分（得失球正4）排世界盃B組榜首，11月30日凌晨3時鬥威爾斯，只要英格蘭避免以4球之差大敗，就順利晉級16強。只要英格蘭取勝便鎖定B組首名，不用理會另一場伊朗對美國賽果。若英格蘭和波、同時伊朗和美國，英格蘭同樣首名晉級。英格蘭若首名出線，16強鬥A組次名，以目前分數為厄瓜多爾。如次名出線，英格蘭將鬥A組首名，目前為荷蘭。1分包尾的威爾斯則要大勝4球才保證出線，而伊朗及美國贏波能晉級。

修夫基（右）獲拉舒福特大讚改變英格蘭風氣。（美聯社）

修夫基（右）獲拉舒福特大讚改變英格蘭風氣。（美聯社）

拉舒福特讚英主帥修夫基

英格蘭前鋒拉舒福特賽前大讚領隊修夫基改變了球隊風氣︰「大家都準備好，上陣機會不多的一伙操練很好，自修夫基執教後，全隊上下也沒有問題。或者在他到來前訓練質素及投入感曾有問題，但已成過去。他對球員的教條是操練不好就不會踢得好。」

世界盃分組賽同分計算方法

  1. 得失球

  2. 入球

  3. 對賽成績

  4. 對賽得失球（多於兩隊同分時）

  5. 對賽入球（多於兩隊同分時）

  6. 公平競技分（直紅扣4分、兩黃一紅扣3分、黃牌扣1分）

  7. 抽籤

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