世界盃2022｜荷蘭出線形勢大好 不大敗予卡塔爾即肯定晉16強

世界盃A組將於香港時間周二上演小組最後一場分組賽，相比其餘組別，A組形勢相對明朗。只要荷蘭保持不敗，他們即可打入16強；塞內加爾對厄瓜多爾保持不敗，和波的話再要寄望荷蘭失分，才可以打入下一圈賽事。
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荷蘭分組賽出線形勢圖
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荷蘭 vs 卡塔爾
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塞內加爾 vs 厄瓜多爾
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賽果
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塞勝
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和
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厄勝
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荷勝
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荷、塞出線
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荷、厄出線
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荷、厄出線
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荷和
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荷、塞出線
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荷、厄出線
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荷、厄出線
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荷負
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視乎得失球
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視乎得失球
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荷、厄出線
暫時荷蘭及厄瓜多爾多爾於A組同得4分，由於兩隊得球差及入球數量相同，荷蘭現時以公平競技分壓過對方排榜首。最後一場比賽荷蘭只需要對已出局的主辦國卡塔爾，而基於現時的形勢，「橙衣兵團」只需要保持不敗，即可晉身16強。即使荷蘭爆冷不敵卡塔爾，如另邊廂厄瓜多爾取勝，他們仍可以次名晉級。荷蘭唯一出局的可能就是大敗予卡塔爾，而塞內加爾則擊敗或賽和厄瓜多爾，再以得失球壓過荷蘭出線。
塞內加爾贏波即出線
至於另一場塞內加爾對厄瓜多爾多爾的比賽，塞內加爾必須勝出，才可以穩奪出線權。如果塞內加爾賽和，則要寄望荷蘭大敗予卡塔爾才可以出線。至於厄瓜多爾只要保持不敗，便可繼2006年世界盃後，再一次晉身淘汰賽。
世界盃分組賽同分計算方法
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得失球
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入球
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對賽成績
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對賽得失球（多於兩隊同分時）
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對賽入球（多於兩隊同分時）
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公平競技分（直紅扣4分、兩黃一紅扣3分、黃牌扣1分）
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抽籤