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體育
2022-11-29 00:55:32

世界盃2022｜荷蘭出線形勢大好 不大敗予卡塔爾即肯定晉16強

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加普在今屆賽事攻入2個入球。（路透社）

加普在今屆賽事攻入2個入球。（路透社）

世界盃A組將於香港時間周二上演小組最後一場分組賽，相比其餘組別，A組形勢相對明朗。只要荷蘭保持不敗，他們即可打入16強；塞內加爾對厄瓜多爾保持不敗，和波的話再要寄望荷蘭失分，才可以打入下一圈賽事。

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荷蘭分組賽出線形勢圖

荷蘭 vs 卡塔爾

塞內加爾 vs 厄瓜多爾

賽果

厄勝

荷勝

荷、塞出線

荷、厄出線

荷、厄出線

荷和

荷、塞出線

荷、厄出線

荷、厄出線

荷負

視乎得失球

視乎得失球

荷、厄出線

暫時荷蘭及厄瓜多爾多爾於A組同得4分，由於兩隊得球差及入球數量相同，荷蘭現時以公平競技分壓過對方排榜首。最後一場比賽荷蘭只需要對已出局的主辦國卡塔爾，而基於現時的形勢，「橙衣兵團」只需要保持不敗，即可晉身16強。即使荷蘭爆冷不敵卡塔爾，如另邊廂厄瓜多爾取勝，他們仍可以次名晉級。荷蘭唯一出局的可能就是大敗予卡塔爾，而塞內加爾則擊敗或賽和厄瓜多爾，再以得失球壓過荷蘭出線。

塞內加爾必須贏波才能取得出線主導權。（路透社）

塞內加爾必須贏波才能取得出線主導權。（路透社）

塞內加爾贏波即出線

至於另一場塞內加爾對厄瓜多爾多爾的比賽，塞內加爾必須勝出，才可以穩奪出線權。如果塞內加爾賽和，則要寄望荷蘭大敗予卡塔爾才可以出線。至於厄瓜多爾只要保持不敗，便可繼2006年世界盃後，再一次晉身淘汰賽。

世界盃分組賽同分計算方法

  1. 得失球

  2. 入球

  3. 對賽成績

  4. 對賽得失球（多於兩隊同分時）

  5. 對賽入球（多於兩隊同分時）

  6. 公平競技分（直紅扣4分、兩黃一紅扣3分、黃牌扣1分）

  7. 抽籤

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