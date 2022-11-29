世界盃2022｜荷蘭出線形勢大好 不大敗予卡塔爾即肯定晉16強

世界盃A組將於香港時間周二上演小組最後一場分組賽，相比其餘組別，A組形勢相對明朗。只要荷蘭保持不敗，他們即可打入16強；塞內加爾對厄瓜多爾保持不敗，和波的話再要寄望荷蘭失分，才可以打入下一圈賽事。

暫時荷蘭及厄瓜多爾多爾於A組同得4分，由於兩隊得球差及入球數量相同，荷蘭現時以公平競技分壓過對方排榜首。最後一場比賽荷蘭只需要對已出局的主辦國卡塔爾，而基於現時的形勢，「橙衣兵團」只需要保持不敗，即可晉身16強。即使荷蘭爆冷不敵卡塔爾，如另邊廂厄瓜多爾取勝，他們仍可以次名晉級。荷蘭唯一出局的可能就是大敗予卡塔爾，而塞內加爾則擊敗或賽和厄瓜多爾，再以得失球壓過荷蘭出線。