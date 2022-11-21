世界盃2022｜荷蘭大勇勢挫塞內加爾

雖然今屆荷蘭星味減退，但在名帥雲高爾指揮下，「橙衣兵團」持續大勇，國際賽成績出色，在今屆世界盃決賽周A組首戰鬥痛失主將沙迪奧文尼的塞內加爾(22/11 00:00)，必定一顯「橙」色！雲高爾去年出山，第三度接掌荷蘭，球隊不但在外圍賽超班，在今屆歐國聯面對3支今屆有份入圍決賽周的比利時、波蘭及威爾斯，以5勝1和取首名出線，加上雲高爾曾在2014年領軍最終獲得季軍，今屆被外界視為爭標黑馬。陣容上，雖然最具級數的巴塞隆拿前鋒迪比大腿傷困擾，但前線貝雲積及雲遜贊臣今年在所屬球會狀態出色，加上「一老一少」前鋒盧克迪莊及新星加普隨時候命，荷蘭鋒力亦有保證，而且該隊雖缺席上屆比賽，但再對上3屆分組賽首戰全勝，包括2014年首戰即5比1大炒西班牙，今場對手又缺前鋒大將，勝望甚高。