世界盃2022︱荷蘭悶戰小勝塞內加爾 「新人王」加普表現光芒四射

荷蘭今場有主力前鋒迪比（Memphis Depay）先任後備，但面對有王牌前鋒沙迪奧文尼（Sadio Mane）因傷退賽的塞內加爾，甫開賽即佔盡優勢。其中，効力PSV燕豪芬的新秀加普表現相當活躍，他在一次右路攻勢中個人突破後傳中，然而隊友未能接應。其後加普再在右路傳中，戴利白蘭特（Daley Blind）頭槌攻門斜出，未能先開紀錄。戰至上半場後段，法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）左路突破傳中，再一次無人接應。兩隊半場互交白卷。

換邊後早段繼續由荷蘭佔優，先有加普再一次在右路處理角球，隊長雲迪積克（Virgil van Dijk）接應頭槌攻門，僅僅高出。接下來戰情膠著，荷蘭終在61分鐘以迪比換入表現欠佳的雲遜贊臣（Vincent Janssen）。 換人後的荷蘭沒有起色，塞內加爾反而獲得更多機會。他們先有伊利文尼戴耶（Iliman Ndiaye）門前抽射，被荷蘭門將諾柏特（Andries Noppert）救出；其後効力英超愛華頓的伊祖沙古爾（Idrissa Gueye）門前起腳，再一次過不了諾柏特一關。