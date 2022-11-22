世界盃2022︱荷蘭悶戰小勝塞內加爾 「新人王」加普表現光芒四射

世界盃A組第二場分組賽，荷蘭憑加普（Cody Gakpo）及卡拉臣（Davy Klaassen）各建一功，以2:0輕取塞內加爾，全取3分後與揭幕戰擊敗卡塔爾的厄瓜多爾並列榜首位置。
荷蘭今場有主力前鋒迪比（Memphis Depay）先任後備，但面對有王牌前鋒沙迪奧文尼（Sadio Mane）因傷退賽的塞內加爾，甫開賽即佔盡優勢。其中，効力PSV燕豪芬的新秀加普表現相當活躍，他在一次右路攻勢中個人突破後傳中，然而隊友未能接應。其後加普再在右路傳中，戴利白蘭特（Daley Blind）頭槌攻門斜出，未能先開紀錄。戰至上半場後段，法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）左路突破傳中，再一次無人接應。兩隊半場互交白卷。
換邊後早段繼續由荷蘭佔優，先有加普再一次在右路處理角球，隊長雲迪積克（Virgil van Dijk）接應頭槌攻門，僅僅高出。接下來戰情膠著，荷蘭終在61分鐘以迪比換入表現欠佳的雲遜贊臣（Vincent Janssen）。
換人後的荷蘭沒有起色，塞內加爾反而獲得更多機會。他們先有伊利文尼戴耶（Iliman Ndiaye）門前抽射，被荷蘭門將諾柏特（Andries Noppert）救出；其後効力英超愛華頓的伊祖沙古爾（Idrissa Gueye）門前起腳，再一次過不了諾柏特一關。
「新人王」加普打破僵局
終戰至83分鐘，白蘭特左路發動攻勢，迪比傳後予法蘭基迪莊傳中，今場表現光芒四射的加普升高頭槌頂入，荷蘭領先1:0。補時8分鐘，後備入替的卡拉臣錦上添花，替「橙衣軍團」射成2:0完場。
值得一提的是，今場是加普的世界盃地標戰。現年23歲的他今屆在燕豪芬上陣24場，交出13入球及17助攻，進攻效率極高。盛傳英超球會曼聯一旦與基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）於1月「分手」，即會把這名荷蘭新貴收歸旗下。這名速度及射門皆出色的前鋒相信會是今屆世界盃其中一顆耀眼新星。