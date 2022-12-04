世界盃2022｜荷蘭挫美國晉8強 曼聯舊將迪比白蘭特各入一球

世界盃首場16強賽事，荷蘭以3︰1輕取美國晉身8強，將在12月9日凌晨3時鬥阿根廷或澳洲。
佩列錫失機 迪比開紀錄
荷蘭主帥雲高爾排出3-4-1-2，3場分組賽皆有進帳的加普伙迪比攻堅，中場卡拉臣、迪莊、迪魯恩配以兩翼衛戴利白蘭特、杜費斯，中堅繼續取添巴棄迪歷特和迪維積。上仗傷出的美國隊長佩列錫趕及復出，與利比里亞球王之子添姆菲韋亞成美國最大威脅。
早段美國前場逼搶見效，佩列錫突破越位半單刀命射被諾柏特撲出。荷蘭站穩陣腳後，10分鐘後場開始組織，經多腳漂亮傳送再由杜費斯傳中予後上的迪比射成1︰0。 荷蘭經20腳傳送後造就迪比開紀錄，是1966年有紀錄以來荷蘭世界盃紀錄。完場半前杜費斯Cut-back傳中，另一前曼聯球員戴利白蘭特射成2︰0。
杜費斯一入球兩助攻
下半場美國壓前進攻，荷蘭今屆神射手加普護空門得手後，美國威脅有限。反而荷蘭憑迪比禁區頂原地起腳，令美國門將馬特端拿飛撲出底線。至75分鐘迪比回傳失誤，美國的胡禮扭過門將再次被護空門。一分鐘後胡禮接應右路傳中怪腳笠入遠柱，追成1︰2。不過81分鐘杜費斯射成3︰1，為荷蘭鎖定勝局。這名國際米蘭翼衛一入球兩助攻，非常搶眼。最終荷蘭以3︰1晉身8強，將在12月9日凌晨3時鬥阿根廷或澳洲。