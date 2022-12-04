世界盃2022｜荷蘭挫美國晉8強 曼聯舊將迪比白蘭特各入一球

迪比（右）射入國家隊第43個入球，超越亨特拿升上隊史第二，僅次50球的雲佩斯。（路透社）

世界盃首場16強賽事，荷蘭以3︰1輕取美國晉身8強，將在12月9日凌晨3時鬥阿根廷或澳洲。

佩列錫失機 迪比開紀錄

荷蘭主帥雲高爾排出3-4-1-2，3場分組賽皆有進帳的加普伙迪比攻堅，中場卡拉臣、迪莊、迪魯恩配以兩翼衛戴利白蘭特、杜費斯，中堅繼續取添巴棄迪歷特和迪維積。上仗傷出的美國隊長佩列錫趕及復出，與利比里亞球王之子添姆菲韋亞成美國最大威脅。

早段美國前場逼搶見效，佩列錫突破越位半單刀命射被諾柏特撲出。荷蘭站穩陣腳後，10分鐘後場開始組織，經多腳漂亮傳送再由杜費斯傳中予後上的迪比射成1︰0。 荷蘭經20腳傳送後造就迪比開紀錄，是1966年有紀錄以來荷蘭世界盃紀錄。完場半前杜費斯Cut-back傳中，另一前曼聯球員戴利白蘭特射成2︰0。