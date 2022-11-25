世界盃2022｜荷蘭襲厄軍搶榜首 卡塔爾鬥塞內加爾爭開齋

兩支在A組旗開得勝、齊贏2比0的荷蘭及厄瓜多爾，今晚深夜相遇，其中「橙兵」荷蘭料稍作變陣出擊，求回復強勢，博取連捷(26/11 00:00)。

荷蘭上仗苦戰至末段入2球，打敗塞內加爾，但中前場斷纜甚多，又受制對手反擊，如非擔正的門將路柏，全場作出4次撲救，橙兵應會先失。前鋒雲遜贊臣上仗形同虛設，傷愈的王牌射手迪比將復任正選，跟貝雲積攻堅；上仗打開缺口的新星加普繼續作後上支援，而右中堅料由馬菲斯迪歷特換上添巴。隊長華基爾雲迪積克亦說：「我們谷前時暴露太多空位，厄瓜多爾精於反反擊，己隊需要改善。」

厄瓜多爾上仗靠主力前鋒恩拿華倫西亞獨建兩功，擊倒主隊卡塔爾；此子因膝傷提早換走，但預計今場仍可披甲，門將加連迪斯說今屆阿根廷受挫沙特，證明沒有球隊是不倒的，他們會有辦法困擾荷蘭。

東道主力求破蛋

同組兩支新敗之師卡塔爾與塞內加爾(25/11 21:00)將合演搶分大戰，以免提早出局。主隊在揭幕戰錄得中框射門，但教練仍會重用艾莫伊斯阿里及艾卡林阿法夫攻堅，挑戰上仗演出一般的塞內加爾門將艾度亞文迪。

塞內加爾上仗鬥荷蘭，屢攻不下，今場遇到亂章的主隊後防，就算中場高耶迪及右閘艾度迪亞路或要缺陣，但影響不大，且看箭頭保拿爾迪亞，能否踢回在意甲的不俗水準，助球隊零的突破。