世界盃2022｜莫拉達先開紀錄 富克洛救德國 1:1和西班牙保出線希望

世界盃E組上演西班牙對德國的重頭大戰，雙方後備球員均充當「奇兵」。西班牙先有艾華路莫拉達先開紀錄，但德國在比賽末段憑同樣後備入替的富克洛攻入重要入球，最終以1：1逼和「狂牛兵團」，保持出線16強希望。

上半場節奏明快，雙方上演一場快上快落的比賽。與上場相比作出一個調動的西班牙先發動進攻，丹尼爾奧莫於左路起腳勁射，德國門將紐亞救到後中楣，幸保不失。德國站穩陣腳後反擊，先有基拿比的門前近射，過不了烏尼西蒙一關；戰至40分鐘，德國於右路開出罰球，魯迪加接應頂入，惟被球證指越位在先，入球無效，雙方半場互交白卷。

富克洛充當「後備奇兵」

今場需要奮力爭勝得德國換邊後加強壓逼，先有甘美治的門前近射，再一次被烏尼西蒙化險為夷。戰至63分鐘，後備入替的莫拉達建奇功，他接佐迪艾巴的左路傳送，第一時間撞射入網，西班牙領先1：0。德國其後奮起反撲，至83分鐘，效力德甲雲達不萊梅的富克洛接應穆斯亞拿的傳送，起腳掛門破網，德國扳成平手。最終雙方再無紀錄，各得1分。

德國保出線希望

德國暫時兩戰得1分，在E組敬陪末席。不過，他們出線16強並未絕望，由於日本在周日較早時候以0：1不敵哥斯達黎加，德國如要出線的話，下仗必須擊敗哥斯達黎加，再觀望西班牙和日本的戰果，爭取以小組次名晉級。