世界盃2022｜莫迪歷未言退 教練盛讚：37歲踢落似20

「可能是最後一場世界盃賽事」 每屆世界盃都會送別一些老將，但今屆注定成為足球史上重要的一個章節。美斯和C朗拿度的時代走到終點，中場大師莫迪歷在球迷心目中的地位亦舉足輕重。他在賽後對於是否世界盃生涯是否已完結先賣個關子，但肯定的是他為克羅地亞國家隊效力尚未告終：「這可能是我最後一場世界盃賽事，但這一刻我什麼都不會講。我的夢想是奪得世界盃，這個夢雖然沒有成真，但我們已經證明了自己。我至少會踢完歐國聯，其他的到時候再想。」

達歷盼莫迪歷至少留效2024歐國盃 克羅地亞人口僅約400萬，飽歷戰火和其歷史背景，孕育了一批又一批意志堅定無比的球員。在戰火中成長的莫迪歷，一步步成為克羅地亞國家隊重心人物。他於 2006年亮相世界盃，2010年克羅地亞未能殺入決賽周，但之後3屆再沒缺席，2018年他更帶領球隊獲得亞軍。通透的傳送、靈活的走位和賣力精準的搶截，莫迪歷從一而終地展現自己世界級中場的功架。世界盃「最後一戰」，他的表現如下：長傳100%準繩、93%傳球準繩度、83次觸球、7次入三閘線、6次搶得控球權⋯⋯教練達歷賽後盛讚莫迪歷：「今屆年屆37的他發揮出眾，踢起來像是只有20歲⋯⋯我相信他仍會留效一段時間。」達歷許下願望，希望莫迪歷至少踢完2024歐國盃。這大概亦是許多球迷的共同願望。