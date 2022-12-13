世界盃2022︱莫迪歷16年前克羅地亞地標戰 巧遇美斯阿根廷第一球 （有片）

阿根廷的美斯（Lionel Messi）與克羅地亞的莫迪歷（Luka Modrić）在12月14日凌晨3時於世界盃4強對撼，力爭決賽一席。回想二人第一次國際賽交手，早在16年前預測了二人長青之路。
阿根廷與克羅地亞在2006年3月1日瑞士巴素爾友賽，誰都想不到會在2022年被重提。莫迪歷當時效力薩格勒布戴拿模，當時21歲的他首度披上克羅地亞大國腳戰衣，穿14號。
莫迪歷14號 美斯穿19號
而更早冒起的美斯當時18歲已有幾場國際賽經驗，穿上19號球衣。當日在場的還有現任克羅地亞技術總監柏迪高沙（Stipe Pletikosa）、克羅地亞教練團之一的奧歷（Ivica Olić）。阿根廷方面，美斯與他的偶像列基美同場，亦有現任阿根廷教練團的森美爾、美斯另一偶像艾馬等。
克羅地亞由卡斯歷（Ivan Klasnic）把握艾邦丹斯利甩手3分鐘開紀錄，阿根廷1分鐘後憑美斯與列基美撞牆右路突破傳中，泰維斯近門鏟入扳平，6分鐘更由美斯前場先令莫迪歷回傳，再逼搶得手，由右路推入中間左腳射入遠柱死球，招牌式建功，取得第一個國際賽入球，因此這場16年前的友賽，不論對美斯或莫迪歷都極具意義。
美斯一助攻一入球
克羅地亞由施拿（Darijo Srna）下半場追平，更由史米90分鐘絕殺3︰2。莫迪歷與美斯多番在中場交手，前者曾踢跌美斯被吹罰，更曾被美斯扭至倒地，但莫迪歷也截得美斯傳球。由2005披上阿根廷國家隊球衣，美斯至今上陣170次攻入95球。至於莫迪歷為克羅地亞上陣160次入23球。
莫迪歷樂於被睇低
莫迪歷要連續兩屆殺入世界盃決賽，先要問過美斯︰「阿根廷是支強隊，我準備好與他們對決，而不是與一個球員對戰。美斯當然利害，是阿根廷最佳球員，我們要壓制他將很困難，但我們已經準備就緒及盡全力。」這名中場大師承認被睇低一線︰「大家都睇好足球大國阿根廷，我們克羅地亞是小國自然被睇低，但這絕無問題，阿根廷在明，克羅地亞在暗。」
美斯賽前沒有接受訪問，他與巴迪斯圖達各為阿根廷於世界盃射入10球並列隊史首位，只要再建功即創紀錄。