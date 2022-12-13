世界盃2022︱莫迪歷16年前克羅地亞地標戰 巧遇美斯阿根廷第一球 （有片）

阿根廷與克羅地亞在2006年3月1日瑞士巴素爾友賽，誰都想不到會在2022年被重提。莫迪歷當時效力薩格勒布戴拿模，當時21歲的他首度披上克羅地亞大國腳戰衣，穿14號。 莫迪歷14號 美斯穿19號 而更早冒起的美斯當時18歲已有幾場國際賽經驗，穿上19號球衣。當日在場的還有現任克羅地亞技術總監柏迪高沙（Stipe Pletikosa）、克羅地亞教練團之一的奧歷（Ivica Olić）。阿根廷方面，美斯與他的偶像列基美同場，亦有現任阿根廷教練團的森美爾、美斯另一偶像艾馬等。

克羅地亞由卡斯歷（Ivan Klasnic）把握艾邦丹斯利甩手3分鐘開紀錄，阿根廷1分鐘後憑美斯與列基美撞牆右路突破傳中，泰維斯近門鏟入扳平，6分鐘更由美斯前場先令莫迪歷回傳，再逼搶得手，由右路推入中間左腳射入遠柱死球，招牌式建功，取得第一個國際賽入球，因此這場16年前的友賽，不論對美斯或莫迪歷都極具意義。 美斯一助攻一入球 克羅地亞由施拿（Darijo Srna）下半場追平，更由史米90分鐘絕殺3︰2。莫迪歷與美斯多番在中場交手，前者曾踢跌美斯被吹罰，更曾被美斯扭至倒地，但莫迪歷也截得美斯傳球。由2005披上阿根廷國家隊球衣，美斯至今上陣170次攻入95球。至於莫迪歷為克羅地亞上陣160次入23球。