世界盃2022︱《華郵》政治正確挑戰阿根廷　最後因數據錯誤要更正

國際大勢下，「黑人」、「LGBTQ+」成為政治正確的議題。美國《華盛頓郵報》上周四（8日）的一篇評論就質疑，為何阿根廷隊中不見有黑人球員，質疑該國對黑人的打壓，然而阿國的黑人人口其實只有10多萬，最後華郵要更正內容。
華郵在上星期刊出以「為何阿根廷在世界盃中沒有更多黑人球員？」為題的評論文章，由一位拉丁美洲歷史的助理教授所寫。文章批評阿根廷隊中缺乏黑人球員，與其他的南美列強如巴西有鮮明的對比。文章指，在阿根廷殖民時期，有約20萬非洲人在拉布拉他河一帶登陸，故當時阿根廷有三份一人口是黑人。因此認為阿根廷是一個白人國家是並不準確，同時也又指阿根廷是將黑人從國家歷史中抹殺。並指阿根廷在獨立後，利用與歐洲接近而將阿根廷「洗白」。
原文最初指，在2010年阿根廷有「大約1%」的人口是黑人。不過華郵周一（13日）就表示因為「編輯錯誤」而將文章修正為「遠低於1%」，而確實數字是阿根廷在2010年的人口普查，有149,493人是黑人，而該國總人口為4,600萬人。在Twitter上有人就指出，阿根廷是歐洲人在19世紀後期的熱門移居地。而學者指出，阿根廷大約吸收了600萬主要來自意大利及西班牙的移民，這解釋了為何黑人在該國的人口佔比減少。