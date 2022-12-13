世界盃2022︱《華郵》政治正確挑戰阿根廷　最後因數據錯誤要更正

國際大勢下，「黑人」、「LGBTQ+」成為政治正確的議題。美國《華盛頓郵報》上周四（8日）的一篇評論就質疑，為何阿根廷隊中不見有黑人球員，質疑該國對黑人的打壓，然而阿國的黑人人口其實只有10多萬，最後華郵要更正內容。

華郵在上星期刊出以「為何阿根廷在世界盃中沒有更多黑人球員？」為題的評論文章，由一位拉丁美洲歷史的助理教授所寫。文章批評阿根廷隊中缺乏黑人球員，與其他的南美列強如巴西有鮮明的對比。文章指，在阿根廷殖民時期，有約20萬非洲人在拉布拉他河一帶登陸，故當時阿根廷有三份一人口是黑人。因此認為阿根廷是一個白人國家是並不準確，同時也又指阿根廷是將黑人從國家歷史中抹殺。並指阿根廷在獨立後，利用與歐洲接近而將阿根廷「洗白」。

即睇世界盃2022專頁 關注賽程免費直播最新戰情

一文睇清32隊世界盃決賽周大軍名單