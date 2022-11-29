世界盃2022︱葡烏大戰「超人」身分曝光　曾開車助烏克蘭難民逃離

在葡萄牙對烏拉圭的分組賽，出現了今屆世界盃首位闖入球場的示威者。他的T裇與手持彩虹旗，當中包含多個訊息。而傳媒發現，今次的示威者其實都是位足球員，不過他在3月俄烏戰爭中，卻走到烏克蘭前線協助當地難民離開。
這位名叫Mario Ferri的男子，是今次世界盃的首個闖入球場的示威者。他的T裇前面一個超人的標誌，而在下面則寫上「拯救烏克蘭（Save Ukraine）」的字樣，而在後面則有「尊重伊朗婦女性」，還手持一支彩虹旗，可說是為現今所有的議題一次過放上球場宣示。
曾多次闖球場示威
傳媒指，Ferri本身是一個意大利球員，在印度的次級聯賽球隊聯合體育會效力。不過他在俄羅斯入侵烏克蘭後，就前往烏克蘭，把滯留當地的烏克蘭人安全地接往鄰國的波蘭。他據報曾多次闖入球場，更因此曾被意大利當局軟禁。而他經常穿上超人的上衣，在2014年的世界盃，他也穿上呼籲關注貧民窟兒童的T裇闖入球場。
在俄烏戰事期間，他表示要為烏克蘭人做點事，故在與波蘭的邊境接載烏克蘭的難民離開。他在之前接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問就說：「這是我自己的很動，我的付出是不求回報的。早幾日我就差點跟人動粗，因為我見到一個男人在跟我做同樣的事情時想賺錢。這是我不能接受的，這裡的人都很絕望，卻有少部份人想從中賺錢。我去利維夫，尋找需要幫助的人，找了5、10還是15個小時。利維夫就像想離開國家的烏克蘭人的港口。在國外有很多人幫助，但在烏克蘭國內，很多人在擔心將會發生甚麼。」
The man who ran onto the pitch in a “Save Ukraine” t-shirt during yesterday’s game between Portugal and Uruguay is Mario Ferri Falco.— Visegrád 24 (@visegrad24) November 29, 2022
He plays football on the Italian second division and spent March in Poland, helping Ukrainian refugees crossing the border.
🇮🇹🇺🇦 pic.twitter.com/6U6RTglZbW
葡萄牙球員：希望他沒事
對於Ferri的行動，葡萄牙國腳的魯賓尼維斯（Ruben Neves）表示：「我們知道世界盃周邊發生甚麼事，這是很正常會發生的事。當然，我們都站在他們的一方。伊朗也是，因為我見到他的T裇。我希望這男子沒有事吧，因為我們知道他的訊息，而我想世界都對這些相當明白。」
傳媒賽後有向國際足協（FIFA）查詢Ferri的狀況，不過FIFA的傳媒聯絡指不清楚其狀況，而卡塔爾當局亦表示，不會在周二之前就事件作出評論。
Pitch invasion: Portugal vs Uruguay at #WorldCup2022 pic.twitter.com/XdoHJQjtVM— Joseph Herzog (@josemont22) November 28, 2022