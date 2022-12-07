世界盃2022｜葡萄牙教練山度士：與C朗沒有問題 他是球隊的榜樣

今場C朗只在73分鐘後備入替，表現一般，甚至不及另一位後備入替的前鋒拉菲爾利亞奧。

山度士今場起用了年僅21歲的新星干卡路，結果後者連中三元，成為繼2002年世界盃德國的高路斯後，第一位首次在世界盃正選上陣便上演帽子戲法的球員。山度士接受賽後訪問時表示：「干卡路與C朗拿度是不同的球員。我與隊長（C朗）並沒有任何問題，我們已是多年的朋友了。他絕對是球隊的榜樣。」

葡萄牙教練費蘭度山度士於對瑞士的世界盃16強大膽收起頭號球星基斯坦奴朗拿度，最終球隊大勝對手6：1，晉身8強。賽後山度士強調，與C朗拿度關係沒有問題。

自 2008 年首次在大賽任後備

此外，這場亦是自2008年起，C朗拿度首次在大賽沒有代表國家隊正選披甲，今場同時將他連續為葡萄牙擔任正選31次的紀錄打破。

而後備入替並攻入1球的拉菲爾利亞奧則表示：「我們在後備席中有很多出色的球員。這（收起C朗）是教練的決定，收起的可能是他，亦可能是我，最重要的是我們都知道自己的角色。」

雖然葡萄牙今場取得大勝，但山度士絕對有頭腦的理由。如果4強時C朗繼續擔任後備，葡萄牙可能會延續今場的勇態，繼2006後再一次打入世界盃4強，但C朗在場內的一舉一動將會再成焦點；如果C朗重回正選，今場打起的新秀干卡路任後備的話，葡軍實力有機會大打折扣。