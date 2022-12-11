世界盃2022｜葡萄牙緣盡世界盃 比比賽後炮轟：為何要用阿根廷球證

葡萄牙於世界盃8強以0：1不敵摩洛哥，再一次緣盡世界盃。賽後葡軍老將比比炮轟球證今場的執法水平，稱不明為何要使用阿根廷籍的球證。

今場的主球證為泰路（Facundo Tello），經常執法阿根廷本土聯賽。他在2019年開始為州際賽事擔任第四裁判，並在2021年成為阿拉伯盃的主球證之一。

39歲的比比今場正選登場，在補時階段錯失一黃金機會，未能為葡萄牙扳成平手。他賽後接受訪問時相當不滿：「我必須要說出來，一個阿根廷球證來執法這場賽事，絕對是不能接受的。尤其是當昨天（荷蘭對阿根廷）賽後的事，加上美斯及整個阿根廷都在談論球證後，他們還派一個阿根廷人為今場的主球證。」

般奴費南迪斯：他從未執法歐聯！

至於葡萄牙主將般奴費南迪斯也非常不滿泰路的執法：「那個球證的國家還在淘汰賽中，他仍能繼續執法，這是十分奇怪的。我們並沒有一個葡萄牙的球證。」

他續道：「我們的球證曾執法歐聯，他們絕對有執法世界盃的能力和級數。他們（今天的球證團隊）不曾亮相歐聯，並不習慣這種比賽的速度。那個球證主宰了一切，上半場那記是很明顯的12碼，在我職業生涯中，當我有機會單刀面對門將時，我從不會允許自己跌下（來博12碼）。」

葡萄牙再一次與世界盃冠軍無緣，而今屆很可能是C朗拿度和比比的最後一屆世界盃，賽後C朗哭成淚人並直接返回更衣室，場面令人心酸。