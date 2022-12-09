世界盃2022︱葡萄牙足協澄清：C朗沒有威脅退隊

C朗在對瑞士的16強，只以後備身份上陣，而葡萄牙在該仗輕鬆大勝瑞士6:1。縱然C朗對隊友的入球表現興奮，但同時被拍到賽後未有與隊友慶祝，而是獨個兒返回更衣室。同時，傳媒亦指C朗在之後一日的訓練，未有跟隨後備球員一樣進行訓練，反而與正選球員參與恢復訓練。因此有報道指C朗在得悉對瑞士要後備時，曾威脅退出國家隊。

在16強被貶為後備，基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）在葡萄牙賽後自己一個返回更衣室而未有與隊友在場上慶祝。之後有傳C朗曾因為遭教練費蘭度山度士（Fernando Santos）踢出正選而不滿，要脅退出國家隊，不過葡萄牙足協就為傳聞作出否認。

葡萄牙足協就發聲明表示：「葡萄牙足協證清，國家隊的隊長基斯坦奴朗拿度，在卡塔爾的所有階段，都從來沒有威脅要退出國家隊。」C朗周四（8日）亦在Instagram中表示：「這團體在外界的破壞中太過團結了。一個太過勇敢的國家，不會讓任何的對手嚇怕。一支真正團結的隊伍，會為夢想戰到最後。去吧，葡萄牙！」

隊友： 外間不會影響到我們

葡萄牙翼鋒奧達維奧艾美臣（Otavio），在周四記者會上表示：「我想朗拿度所說的非常正確，我們是團結的。外間的事不會影響到我們團隊。我們知道所有發生的事，包括外邊和內部，而我們只會專注為葡萄牙比賽及爭勝。這其實是很普通，沒有人見過爭執或類似的事。一個球員因為沒法上陣而感到傷心是很正常，但就僅此而已。他所有做過或沒做過的事都會成為新聞。」

奧達維奧又指：「我想他永遠都會全力以赴，並展示予所有人，無論內還是外。不過出來的形象總是負面而沒有正面。他是一個模範，作為隊長，即使他沒有上陣，他永遠給我們能量，我們是團結的。朗拿度是個球員的模範，他是史上最好的其中一個球員。」