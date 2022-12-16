世界盃2022︱葡萄牙領隊費蘭度山度士離職　摩連奴成下任大熱人選

葡萄牙國家隊於今屆世界盃8強止步，當家球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）賽後傷心徑自走返更衣室的畫面，更成為今屆世盃最傷感的一幕。葡萄牙足總周四（15日）宣佈，費蘭度山度士（Fernando Santos）已經辭去國家隊教練一職，並證實揀選新帥的程序現在正式啟動。 費蘭度山度士透過足總官網發表離別宣言，坦承自己有時作出的決定，不獲每個人認同：「我帶著無限感激離開，當你領導一支球隊，必須作出一些艱難的決定，不是每個人都能對我作出的選擇感到滿意，而這些都是正常的。」費蘭度山度士於2014年9月執掌葡軍，兩年後在2016歐國盃帶領球隊奪冠，是國家史上首座大賽錦標。不過，在往後的2018世盃及2020歐國盃以，都無法再複製多次冠軍夢，而且他在今屆世界盃淘汰賽階段將C朗拿度列為後備，一度引發爭議，最終球隊在8強以0:1不敵摩洛哥出局。

傳摩連奴有望接掌葡萄牙國家隊

據葡萄牙傳媒報道，葡萄牙足總有意找「狂人」摩連奴（José Mourinho）接手，希望他帶隊出戰下屆歐國盃，然而其中一個條件是讓他同時執教羅馬。

葡萄牙足總如果找摩連奴接手，條件之一是讓他同時執教國家隊及羅馬，因為目前摩連奴與羅馬仍有合約。不過，無論是誰人上任，肯定要處理C朗拿度在國家隊的定位，因為這位球星仍然不想退出國家隊。重組後的葡萄牙國家隊，將在來年3月24日及27日踢歐國盃外圍賽，首兩場對手是列支敦斯登及盧森堡。