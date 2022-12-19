世界盃2022︱蘇亞雷斯祝賀　美斯即FaceTime展示大力神盃

阿根廷在世界盃決賽，終於獲得了第3個冠軍。不少球星都對美斯（Lionel Messi）能高舉大力神盃而高興，當中包括美斯的前隊友，烏拉圭國腳的蘇亞雷斯（Luis Suarez）。而美斯也立即向「老友」展示獎盃回應。

蘇亞雷斯在烏拉圭出局後黯然神傷的一幕還不過是一個星期前，不過這位烏拉圭的射手仍然支持着前巴塞隆拿隊友的美斯。在阿根廷奪得冠軍之後，「哨牙蘇」就在Instagram祝賀美斯奪得冠軍。而美斯得知老友來賀，就立即FaceTime給蘇亞雷斯，並向其展示世界盃的獎盃。

美斯與蘇亞雷斯在巴塞隆拿共事了6個球季，二人關係已非常密切，故此即使烏拉圭無緣晉級，但蘇亞雷斯仍祝賀晉身決賽的美斯。蘇亞雷斯在Twitter上更表示，「你是世界冠軍」、「不論他們就甚麼，你說是最強的」。