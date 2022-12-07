世界盃2022︱被拍到球場外追打球迷　伊度奧為事件道歉

41歲的伊度奧，目前已是喀麥隆的足協主席，網上一段影片顯示，伊度奧在卡塔爾的球場外，追着及襲擊一名手持攝影器材的男子。伊度奧周二（6日）在Twitter上表示：「我想為自己的脾氣，以及不符合自己個性的很為道歉。我為這宗不幸事件向公眾道歉。」

前巴塞隆拿的喀麥隆前鋒伊度奧（Samuel Eto'o），被指到在卡塔爾974球場外，追打一個男子。伊度奧最終就事件作出道歉。

指稱阿爾及利亞球迷滋擾

他指，自己是被一位懷疑是阿爾及利亞的球迷所惹怒。原因是喀麥隆在今年3月淘汰阿爾及利亞打入決賽周，而之後阿爾及利亞支持者一直對他作滋擾。喀麥隆在決勝的次回合，於加時的補時124分鐘攻入致勝一球而勝出，阿爾及利亞之後就事件要求重賽，但被國際足協拒絕。

伊度奧在道歉聲明指：「我會繼續去抵制那些阿爾及利亞球迷的挑釁和日常的滋擾。事實上，自喀麥隆與阿爾及利亞的賽後，我成為侮辱及在沒有證據下被指控欺詐。在世界盃期間，喀麥隆球迷也受到來自阿爾及利亞人的滋擾。」

伊度奧去年被選為喀麥隆足協的主席，在世界盃獲卡塔爾方面的邀請，其中在多場的比賽都有出席在貴賓室。