世界盃2022｜西班牙傳球逾千次零入球 互射12碼不敵摩洛哥出局

西班牙控球在腳，進攻節奏緩慢，24分鐘摩洛哥後防搓傳失誤，加維和費倫托利斯先後射門分別中柱及被護空門，其後旁證示意越位在先。西班牙上半場只有一次射門並且是不中目標，來自阿辛斯奧26分鐘窄位攻門射中網側，是Opta自1966年有統計以來，西班牙在世界盃射門最少的半場。完半場前摩洛哥一段攻勢更為入肉，最近磅當數42分鐘保法爾左路精彩扣過對方守將後傳中，但阿古爾無人看管下頂高。兩軍半場互交白卷。

下半場西班牙加強攻力，丹尼爾奧莫52分鐘罰球勁射，被摩洛哥門將耶辛尼保奴雙鎚打出，63分鐘西班牙換入今屆已攻入3球的莫拉達。但戰情仍然膠著，兩軍都未製造到真正具威脅的射門機會。補時階段西班牙門將烏尼西蒙控球甩腳險鑄成大錯，但他翻步解圍化解險象。西班牙在最後一擊獲得罰球，丹尼爾奧莫傳入禁區門前彈地，耶辛尼保奴力保不失。兩軍90分鐘踢成0：0，進入加時。連同今場，西班牙過去5場淘汰賽（歐國盃及世界盃）均進入加時。

傳球1050次 攻門中目標較摩洛哥少

加時上半場最具威脅的埋門來自摩洛哥，幾腳短傳組構入禁區，捷迪拉接應直線順勢起腳，被烏尼西蒙擋出。下半場西班牙較為主動，最後一擊沙拉比亞第一時間撞射中柱。西班牙1050次傳球，遠多於摩洛哥331次，當中洛迪已傳出218球，接近摩洛哥三份二。但傳送多不代表攻力強，西班牙全場僅2次中目標比摩洛哥的3次更少。兩軍需要以最殘酷的互射12碼分勝負，賽前安歷基表示一年前已要求球員要練習射12碼，定下每人練1000球的「功課」。門將烏尼西蒙的撲救紀錄亦相當不錯，根據transfermarkt他22球救到6球。

摩洛哥頭兩輪均入，但西班牙的沙拉比亞和卡路士蘇拿主射，一個中柱，一個被救出。摩洛哥第3輪巴亞比朗被西蒙捉到路，西班牙派出布斯基斯操刀再次被救，摩洛哥阿舒拉夫最後射入。摩洛哥改寫歷史首次殺入世界盃8強，打破1986年16強止步的隊史紀錄。