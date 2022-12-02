世界盃2022｜談12年前對加納手球 蘇亞雷斯：我不會道歉

烏拉圭將於周五（2日）在世界盃H組與上演出線生死戰。談起這個對碰，球迷們必定想起2010年世界盃8強，蘇亞雷斯的在加時的手球，間接令加納出局。現時仍在烏拉圭陣中的蘇亞雷斯賽前表示，不會為當時犯下手球而道歉。

2010年的那場比賽風迥路轉，蘇亞雷斯在加時完場前階段以「打排球」的方式拍走了艾迪耶亞的頭槌攻門。球證直指12碼之餘更將「蘇神」趕離場。然後，主射12碼的基恩艾沙姆宴客，烏拉圭再在互射12碼擊敗加納晉線，為當屆世界盃其中一場最經典的賽事。

天意弄人，12年後烏拉圭與加納於今屆世界盃分組賽狹路相逢，蘇亞雷斯自然成為焦點。他在賽前記者會談及當年那個手球：「我不會因為我犯下手球而道歉，事實上是加納球員射失12碼。如果我作出攔截，弄傷對方球員並領下紅牌，我可能會道歉。但當時的情況就是球證判罰了12碼，而射失12碼並不是我的錯。我相信換轉為對方的話，他們也會做出相同的決定，主射那個12碼並不是我的責任。」

此外，蘇亞雷斯表示自己並不擔心會成為加納球員針對的對象：「就像對葡萄牙時，你們有否聽到他們因為在4年前被烏拉圭淘汰而要復仇？這件事已發生了12年，人們只想借此製造話題。」

周五一戰對於已34歲的蘇亞雷斯來說相當重要，烏拉圭必須擊敗加納，才有望晉身16強。否則的話，這場比賽很可能成為蘇亞雷斯在世界盃的告別戰。