世界盃2022︱趙圭誠飛將軍頭槌一度扳平　南韓2:3不敵加納

上仗與烏拉圭悶和的南韓，在分組的第2場將面對來自非洲的加納。加納上半場先入兩球，換邊後南韓在射手趙圭誠頭槌梅開二度下，曾追平2:2，不過最後仍被對手的穆罕默德古杜斯在無人看管下射入，最終加納以3:2擊敗南韓。
贏波的加納，2仗1勝1負得3分，而南韓就2戰1和1負，僅得1分，最後一場比賽會對葡萄牙。而加納會對烏拉圭。
【下半場45+11分鐘】南韓最後一擊未能取得入球之後，球證未有容許角球開出就完場。而南韓的主帥保羅賓圖之後因為激烈抗議，被球證紅牌驅逐，下仗對葡萄牙不能領軍。
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【下半場45+10分鐘】補時階段雖然南韓圍攻，不過李康仁的射門高出。
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【下半場45+4分鐘】趙圭誠右路入禁區窄位起腳，不過對手門將擋出。
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【下半場45分鐘】南韓禁區內孫興民與羅相浩先後起腳被擋到。下半場補時10分鐘。
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【下半場44分鐘】南韓右路傳中，艾度巴巴頭槌往後解圍，南韓取得角球。
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【下半場41分鐘】南韓的右路傳中，金珍洙接應頭槌高出。
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【下半場39分鐘】南韓右路長傳左邊，金珍洙起腳高出。
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【下半場31分鐘】南韓右路的傳中，遠柱金珍洙左腳射門，被加納守將解圍。
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【下半場29分鐘】孫興民在禁區頂搏得犯規，罰球李康仁施射，被門將阿迪薛基撲出。
【下半場23分鐘】加納左路的反擊，地波傳中雖然伊拿基威廉斯踢空，但遠柱的穆罕默德古杜斯無人看管下射入，加納再度領先3:2。
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【下半場16分鐘】趙圭誠接應隊友的傳中，從後飛頂網頂，為南韓扳平2:2。
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【下半場13分鐘】後備上陣的李康仁左路傳中，趙圭誠接應頂地波入網，為南韓追近至1:2。
【下半場9分鐘】加納左路的角球，佐敦阿休傳中，金紋奐前柱頂後高出，未致輸烏龍球。
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【下半場7分鐘】趙圭誠接應隊友的傳中，頭槌頂近柱，但被阿迪薛基擋出，加納力保不失。
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【下半場0分鐘】南韓先作出調動，羅相浩入替鄭優營。
【上半場45+5分鐘】補時結束，半場加納領先2:0。
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【上半場45分鐘】南韓的進攻一直未能威脅加納大門，鄭又榮左路禁區頂施遠射高出。上半場補時5分鐘。
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【上半場34分鐘】佐敦阿休在左路的長傳，穆罕默德古杜斯遠柱接應，頭槌頂入，加納領先至2:0。
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【上半場25分鐘】加納左路獲得一個罰球，佐敦阿休開入禁區，穆罕默德沙利素混戰中射入，加納領先1:0。雖然有手球的嫌疑，不過經VAR翻查後，入球仍然有效。
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【上半場21分鐘】艾馬迪因為用手打中對手的趙圭誠，領今場首面黃牌。
【上半場8分鐘】南韓左路的角球，加納球員解圍不遠，鄭優營禁區頂施射省中對手出界。之後右路角球在加納門前造成一陣混亂，但南韓球員未能起腳射門，加納仍力保不失。
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【上半場6分鐘】南韓的反擊，孫興民左路的推進被對手蘭普堤踢跌，南韓獲得罰球。
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【上半場4分鐘】南韓一次快速反擊，不過隊友禁區右路傳中，趙圭誠門前未能接應。
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【上半場0分鐘】比賽展開，南韓先開波。
雙方出場陣容
南韓出場陣容：
1.金承奎、3.金珍洙、4.金玟哉、15.金紋奐、19.金英權、5.鄭又榮、6.黃仁範、7.孫興民、22.權昶勳、25.鄭優營、9.趙圭誠
加納出場陣容：
1.阿迪薛基（Lawrence Ati-Zigi）、2.蘭普堤（Tariq Lamptey）、4.穆罕默德沙利素（Mohammed Salisu）、14.基迪安文沙（Gideon Mensah）、18.艾馬迪（Daniel Amartey）、5.湯馬士柏迪（Thomas Partey）、20.穆罕默德古杜斯（Mohammed Kudus）、21.艾杜沙美特（Salis Abdul Samed）、9.佐敦阿休（Jordan Ayew）、10.安迪阿休（Andre Ayew）、19.伊拿基威廉斯（Inaki Williams）
今場賽事在教育城球場舉行，並由英超球證Anthony Taylor執法，這位球證對南韓隊中的孫興民以及加納的多位英超球員並不陌生。