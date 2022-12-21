世界盃2022︱返屋企都唔易　球迷美斯家外守候致謝

阿根廷在首都的慶祝計劃，因為大量球迷的出現，令現場出現混亂及危險，而要令計劃腰斬，當局安排直昇機將球員接走。不過仍有大量球迷聞訊，轉到美斯在羅薩里奧的家外守候，令美斯（Lionel Messi）回家的道路也是水洩不通，需要當地居民及警察協助維持秩序才能回家。

估計多達400萬人到布宜諾斯艾利斯市中心，準備參與阿根廷奪得世界盃的慶祝。當局有鑑於安全問題，而決定中止有關的活動。當中包括美斯在內的球員，獲當局以直昇機送往距離首都300公里的羅薩里奧，那裡是美斯長大的地方，也是美斯的家所在的城市。

不過，大批球迷卻仍能聞風而至，在美斯的大宅外守候，數以千計的球迷在美斯太太駕車接載美斯回家期間，球迷們在路旁不斷高叫「感謝里奧（美斯）」。然而人數實在太多，令到當地的居民以及警方一同協助維持秩序，以及為美斯開路回家。