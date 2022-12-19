世界盃2022︱迪甘斯稱明年商討去向　認為法國落敗是準備時間少

法國在世界盃的決賽，在互射12碼不敵阿根廷，歷來第2次在世界盃決賽落敗。主帥迪甘斯（Didier Deschamps）賽後被問到去向，他表示需要在明年初與足協主席商討，而他認為球隊的表現欠佳， 是因為在上仗累積的疲勞而僅4日的休閒不足以令球隊回復。

在球員及教練生涯都分別贏過世界盃冠軍，迪甘斯在今仗賽後，被問到自己的去向。迪甘斯表示：「即使我們贏了，我今晚也不會回應這個問題。我為我的球員和職員感到傷心。我將會與主席在明年初開會，之後你們會知道。」對於球隊落敗，他認為：「這支球隊有個棘手的狀況，可能是體能或是心理的衝擊。不過我不擔心正選的球員，他們是100%健康，然而我們與之前一場只有4日的時間，因此有點疲態。」

馬克龍呼籲續約

自2012年接手，迪甘斯帶領法國已有10個年頭，當中包括為法國在上屆奪得史上第2個世界盃冠軍，並且連續兩屆帶領法國打入決賽。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）就已表示，法國足協應該盡快為迪甘斯提供新合約，不過迪甘斯是否留隊仍然未知。

不過究竟迪甘斯所指的4日準備是否不足，法國隊在上屆的決賽，確實是有多1日，有5日的時間休息，不過上屆的對手克羅地亞就只有4日。而迪甘斯作為球員時期，所奪得的1998年世界盃，法國在擊敗克羅地亞後，亦只有4日時間去準備對巴西。