世界盃2022︱迪甘斯賽前先向波蘭派高帽　稱不能掉以輕心

他指對手的波蘭：「這支球隊在首3場都做好防守，防守很多而且防守得很好，這是他們的習慣。他們核心有很多富經驗的球員，你得尊重他們所做的一切，這是他們值得的。」 洛里斯將追平杜林上陣紀錄 法國上場對突尼西亞作出9個調動，而今場法國門將的洛里斯（Hugo Lloris）將有望取得第142次代表法國隊上陣，並追平名宿杜林（Lilian Thuram）的紀錄。 波蘭主帥米連伊域斯（Czeslaw Michniewicz）就表示：「我們在簡單的情況也很困難地傳球，我們沒有創造很多機會給羅拔（利雲杜夫斯基，Robert Lewandowski）。射手就是這樣，他們要貼近禁區。每支球隊想取得優勢，他們要將射手放在正確地區。你不會在自己半場正常地取得入球吧。」