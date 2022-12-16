世界盃2022︱鄧紫棋翻唱西班牙歌微博爆紅 獲美斯本尊俾Like（有片）

鄧紫棋在IG tag了美斯，訴說翻唱《Way Maker》爆紅心路歷程。（鄧紫棋IG）

美斯1小時即Like 31歲的鄧紫棋G.E.M.經常更新社交網站，但極少提到足球和世界盃。她日前上載邊彈琴邊唱《Way Maker》，於Youtube獲5萬觀看次數，在微博則爆紅，截至12月16日下午4時達463萬次觀看。上載歌曲1小時後，美斯（Lionel Messi）本尊使用微博帳戶俾Like，令鄧紫棋G.E.M.開心不已，立即出story。

美斯微博俾Like 鄧紫棋IG Tag對方 鄧紫棋G.E.M.在IG Story中Tag了美斯IG帳戶，並表示︰「OMG！！我上兩個禮拜第一次學唱西班牙語歌的時候，開玩笑說有一天我要讓梅西（美斯）聽到我唱歌…結果兩個禮拜後，梅西點讚了我翻唱的西語歌！我的天啊！」《Way Maker》由Priscilla & Luis Bueno唱紅，其演唱片段在Youtube觀看次數達2.13億，歌詞內容為要在黑暗中仍要相信，主一直都在。