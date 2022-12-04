世界盃2022︱金玟哉唔要命都想打巴西　尼馬康復進度良好

南韓國腳的金玟哉在對葡萄牙一戰因傷缺陣，不過他接受訪問時表示，即使要面對加重傷勢風險，也想出戰對巴西的比賽。而對手的巴西，關鍵球員的尼馬（Neymar）表示自己感覺很好，已重投訓練。
南韓在擊敗葡萄牙取得16強出線資格，將在周二（6日）的16強迎戰強敵的巴西。在對葡萄牙一仗缺陣的金玟哉，在被問及對葡萄牙的感覺時表示：「他們所有人都做得很好，不過我們需要更多。我很抱歉自己不在場內，在後備席看着球隊比賽感覺很辛苦，不過我受了傷，不能100%上陣，所以在這麼重要的比賽，我們決定不冒險了。」
然而對於之後對巴西的比賽，他就指：「我想在這裡做一切可以做的事。就算是冒上令傷勢更嚴重的風險，我都已經準備好上陣。」
巴西受傷兵困擾
至於對手的巴西也面對傷兵的問題，隊中球星的尼馬在首戰對塞爾維亞受傷後，之後缺席了兩場比賽。而他在周日（4日）在Instagram發放訓練的圖片，並表示自己感覺很好了，預計可以在對南韓的比賽復出。
然而巴西日前卻再添傷兵，阿仙奴的加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）及守將阿歷士迪尼斯（Alex Telles）因傷退隊，對巴西的兵源增添打擊。
賓韋特未隨阿仙奴外訪
另外，加比爾捷西斯的球會隊友，英格蘭的守將賓韋特（Ben White）上周三（11月30日）稱因為個人理由而退出英軍訓練營，並返回英國。然而阿仙奴在周日（4日）公布到杜拜進行集訓的行程中，賓韋特也不在名單之內。
英軍早前聲明，賓韋特是因為個人理由而回英國，而球隊亦不清楚賓韋特會否返回卡塔爾歸隊，不過阿仙奴之前亦在社交網站發帖，表示「賓，我們與你同在。」雖然未知其離隊理由，不過可能是家庭原因。