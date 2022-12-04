世界盃2022︱金玟哉唔要命都想打巴西　尼馬康復進度良好

南韓國腳的金玟哉在對葡萄牙一戰因傷缺陣，不過他接受訪問時表示，即使要面對加重傷勢風險，也想出戰對巴西的比賽。而對手的巴西，關鍵球員的尼馬（Neymar）表示自己感覺很好，已重投訓練。

南韓在擊敗葡萄牙取得16強出線資格，將在周二（6日）的16強迎戰強敵的巴西。在對葡萄牙一仗缺陣的金玟哉，在被問及對葡萄牙的感覺時表示：「他們所有人都做得很好，不過我們需要更多。我很抱歉自己不在場內，在後備席看着球隊比賽感覺很辛苦，不過我受了傷，不能100%上陣，所以在這麼重要的比賽，我們決定不冒險了。」

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然而對於之後對巴西的比賽，他就指：「我想在這裡做一切可以做的事。就算是冒上令傷勢更嚴重的風險，我都已經準備好上陣。」