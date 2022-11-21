世界盃2022｜鎮宇幫墨西哥守龍？人有相似撞晒樣!（上）

睇世界盃，乜呢個球員咁似明星，果個又咁似影帝？你又覺得邊個最似？ 即睇世界盃2022專頁 關注賽程免費直播最新戰情 墨西哥元老 Vs 𡃁坤 相似度99% 墨西哥五朝元老奧祖亞（Guillermo Ochoa）不論神情、五官，都同吳鎮宇撞晒樣。不過墨西哥Sam哥唔止明星相，仲係多年墨西哥主力，為國把關超過131場，正如鎮宇哥演藝圈生涯一樣長做長有。 墨西哥 世界盃C組賽程： 11月22日（二）深夜12時：墨西哥對波蘭（ViuTV免費直播）

11月26日（六）深夜3時：阿根廷對墨西哥（ViuTV免費直播）

11月30日（三）深夜3時：沙特阿拉伯對墨西哥

荷蘭鐵衛 Vs 前華姐冠軍 相似度80% 雙目炯炯有神、面相接近笑容更似，令荷蘭中堅雲迪積克（Virgil van Dijk）與2012華姐冠軍張曦雯被稱為失散姊弟。 荷蘭 世界盃A組賽程： 11/21（一）深夜12時：塞內加爾對荷蘭（ViuTV免費直播）

11/25（五）深夜12時：荷蘭對厄瓜多爾（ViuTV免費直播）

11/29（二）晚上11時：荷蘭對卡塔爾 完整NowTV/ViuTV免費直播賽程時間 32隊分組賽詳情

塞內加爾教頭 Vs 外星教父 相似度75% 有睇2002世界盃，可能聽過阿利奧施斯（Aliou Cissé）大名。當時塞內加爾隊長廿年後踢而優則教，連續兩屆帶領塞內加爾踢世界盃。塞內加爾入波的話，施斯慶祝時霸氣十分，同香港樂壇教父級夏韶聲（Danny Summer）有幾分相似。 塞內加爾 世界盃A組賽程： 11/21（一）深夜12時：塞內加爾對荷蘭（ViuTV免費直播）

11/25（五）晚上9時：卡塔爾對塞內加爾

11/29（二）晚上11時：厄瓜多爾對塞內加爾

日本快馬 Vs 古惑仔烏鴉 相似度65% 伊東純也憑速度、腳法同膽色，現時外流到法國球會蘭斯。呢名日本14號翼鋒一頭金髮，甚有90年代香港電影味。正如張耀揚金句「人生事業上，千祈唔好迷失方向」就足夠。 日本世界盃E組賽程： 11月23日（三）晚上9時：德國對日本

11月27日（日）晚上6時：日本對哥斯達黎加（ViuTV免費直播）

12月1日（四）深夜3時：日本對西班牙

法國中場古安杜斯（左）與Kenny G

法國長髮爆炸頭 Vs 色士風演奏家 相似度80% 馬賽唔止對波圖，仲有中場古安杜斯（Matteo Guendouzi）。呢個中場球員跑動時長髮飄逸，不其然諗起色士風演奏家Kenny G。 法國世界盃D組賽程： 11/22（二）深夜3時：法國對澳洲

11/26（六）深夜12時：法國對丹麥（ViuTV免費直播）

11/30（三）晚上11時：突尼西亞對法國