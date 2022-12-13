世界盃2022︱阿根廷主帥史卡朗尼否認　球隊慶祝欠體育精神

史卡朗尼在周一（12日）的記者會時，回應球隊在與荷蘭賽後的衝突。「我想結束這個話題。我們用自己的方式去比賽，這是雙方，阿根廷與荷蘭，但足球就是這樣。你要防守或進攻，而比賽期間也有事發生，也可能出現爭拗，這就是為甚麼要有球證。」他指：「我們應該不再去想阿根廷的一系列行為。我們是尊重荷蘭，現在我們也尊重克羅地亞。我們就算輸給沙特阿拉伯，也沒有說過甚麼。」

史卡朗尼表示：「我不認為這些行為欠體育精神，我們以自己方式比賽，而且有球證監察。我們應該結束這話題，因為這不是我們想做的。」阿根廷上仗對荷蘭，球證共發出17面紅黃牌，其中阿根廷的馬高斯阿古拿（Marcos Acuna）與干沙路蒙迪爾（Gonzalo Montiel）需要停賽。

在上屆世界盃，阿根廷也曾不敵克羅地亞，當時陣中的達利亞費高（Nicolas Tagliafico）就表示：「這已經4年了。他們之前是做得很好。他們是一支妹隊伍以及好陣容。現在球員有所不同了，我們是另一個陣容、另一支球隊。我想比賽會向另一方向走。我們分析過克羅地亞的打法，不過我們要思考我們怎麼才打得破他們。我們會專注於阿根廷以及尊注在我們自己之上。」